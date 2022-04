Kiel

Mit rot-weißen Hütchen hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Kiel am Sonnabend eine Fahrradspur in der Holtenauer Straße markiert. Die angemeldete und genehmigte Aktion zwischen Waitz- und Schauenburgerstraße nahm dem Autoverkehr einen Fahrstreifen – und wurde heiß diskutiert.

„Das kann Gefahren vorbeugen“

„Das finde ich sehr gut“, sagt Max Thieme mit Blick auf die besondere Radspur. Der 29-jährige Student kommt mit dem Fahrrad zum Supermarkt gefahren. „Im Straßenverkehr gilt zu oft das Recht des Stärkeren. Und eine Umverteilung zu mehr Platz für Rad- und Fußverkehr kann Gefahren vorbeugen.“

Der ADFC hat am Sonnabend eine Fahrradspur auf der Holtenauer Straße eingerichtet: Max Thieme hat sie gleich genutzt. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Skeptisch äußert sich dagegen eine 81-jährige Anwohnerin, die ihren Namen nicht nennen will – aber deutlich macht, dass sie Auto und Rad fährt. „Wo wollen sie dann noch die Eisenbahn fahren lassen?“, entgegnet sie mit Blick auf die von der Stadt Kiel diskutierte Stadtbahn. „Das ist alles schwierig.“ Die parallel verlaufene Gerhardstraße sei doch eine „tolle Fahrradstraße“.

Damit wendet sie sich auch an die drei ADFC-Mitglieder, die am Sonnabendmorgen die Aktion durchführen: „Mehr Platz für alle“ steht auf deren Plakat. Das Plakat zeigt aber nur Menschen zu Rad und zu Fuß. „Sind das für Sie alle?“, fragt die Anwohnerin.

ADFC fordert von der Stadt Kiel mehr Radförderung

André Gross erläutert den ADFC-Standpunkt: „Wir wollen, dass es in Kiel mehr Platz für den Fahrradverkehr gibt. Die Stadt tut etwas – aber es muss viel schneller geschehen.“ Doch gerade hier in der Holtenauer Straße tobt seit Jahren der Verkehrskonflikt um ausreichend Raum für Passanten, Radfahrer, Parkplätze, Lieferverkehr, Linienbusse und Autos. Ist der Dissens wirklich harmonisch zu lösen?

„Wenn man will, kriegt man das hin“, sagt Gross. Vereinskollege Peter Marx stimmt ihm zu. Lieferzonen, Parkmöglichkeiten – die seien alle mit eigenen Fahrradspuren vereinbar. Es sei eben wichtig, dem über Jahrzehnte dominierenden Verkehrsmittel Auto Platz wegzunehmen.

Und er begründet das auch mit Zahlen: „40 Prozent der Haushalte in der Innenstadt haben gar kein Auto mehr. Und 60 Prozent der Wege werden unter fünf Kilometer zurückgelegt.“ Seine Botschaft: Das geht mit dem Rad.

Geht es gegeneinander oder auch miteinander?

Romina Kruse (32) radelt mit Sohn Moritz vorbei und stimmt zu: „Mehr und breitere Radwege finde ich immer gut.“ Aber sie gibt auch zu bedenken: „Ob das in der Holtenauer Straße machbar ist?“ Sie wirbt für Augenmaß. Doch was heißt das?

Romina Kruse freut sich über mehr Platz für Fahrräder – aber nicht überall um jeden Preis. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Auf der gegenüberliegenden Seite steigt Gabriele Michelsen aus ihrem Auto. Die 67-Jährige gibt an, ebenfalls Fahrrad zu fahren, sagt aber: „Gerade in Kiel verschaffen sich viele Fahrradfahrer Raum mit breiter Brust.“ Dabei zögen sie im Unfalle doch stets den Kürzeren.

Eine Lösung kann die Aktion vom Sonnabend wohl nicht vermitteln – wohl aber, wie der Verkehr auch aussehen könnte. Viele Menschen auf dem Rad freuen sich, biegen vom schmalen Radweg an der Bushaltestelle Waitzstraße auf die Autospur ab und vor der Schauenburgerstraße wieder zurück. Manche verstehen allerdings die spontane Verkehrsumleitung nicht und sind verwirrt.

Etliche Autos wurden vor der Aktion abgeschleppt

So dürfte es auch den Menschen gehen, deren Autos vor der Aktion abgeschleppt wurden. Diese war zeitig mit Parkverbotsschildern angekündigt worden, und doch stehen etliche Wagen auch am Sonnabendmorgen noch auf dem Parkstreifen. Die Abschleppfahrten dauern lange an.

Ob Autos oder Anhänger: Für die ADFC-Fahrradspur wurden mehrere Fahrzeuge abgeschleppt, die noch im Halteverbot standen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Erbost reagieren auch weitere Autofahrer, die beim Vorbeifahren hupen, um ihr Missfallen deutlich zu machen. Die ADFC-Organisatoren nehmen das sportlich, solche Äußerungen kennen sie.

Eine ältere Dame betrachtet das Schauspiel mit etwas Abstand, steigt kopfschüttelnd von ihrem Rad ab. „Ich bin zufrieden, wie es ist“, sagt sie. „Wir können froh sein, dass hier kein Krieg ist.“ Der alltägliche Streit im Straßenverkehr, er wird wohl dennoch weitergehen.