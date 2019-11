Kiel

In der Holtenauer Straße in Kiel versuchten am Mittwoch vermeintliche Handwerker gleich zwei Mal, sich Einlass in Wohnungen zu verschaffen. In beiden Fällen reagierten die Mieterinnen goldrichtig und wiesen die Männer ab. Die Vorfälle zwischen 15 und 15.30 Uhr meldeten sie anschließend über 110 der Polizei.

Im ersten Fall wollten zwei Männer in die Wohnung, um das Wasser abzustellen, im zweiten Fall, um die Heizung abzulesen. Auffällig war, dass beide sich zwar als Handwerker ausgaben, allerdings keine entsprechende Arbeitskleidung trugen.

Das rät die Polizei Kiel Betroffenen

Nach den Vorfällen rät die Polizei Kiel, nur Handwerker ins Haus zu lassen, die selbst beauftragt oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden. "Lassen Sie sich vom Auftreten solcher Personen nicht unter Druck setzen. Informieren Sie die Polizei über 110, sollten Ihnen solche Personen auffallen beziehungsweise bei Ihnen vor der Tür stehen", so Matthias Arends.

Bislang sind der Polizei keine weiteren Fälle bekannt.

