Wie die Polizei Kiel am Freitagnachmittag mitteilte, nahmen die Beamten den 21-Jährigen zunächst fest, und fanden bei seiner Wohnungsdurchsuchung dann mehrere auffällige Gegenstände. Ein Amtsarzt wies den Mann in eine Fachklinik ein.

Zuvor hatte die Streifenwagenbesatzung den Mann gegen 14.45 Uhr in der Apotheke in der Holtenauer Straße in Kiel vorläufig stoppen können. Sie durchsuchten den Verdächtigen und fanden Bargeld in vierstelliger Höhe, zwei Smartphones, eine verdächtige Tablette sowie zwei weitere Rezepte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren auch diese gefälscht.

Wohnungsdurchsuchung in der Feldstraße

In der Folge gingen die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel in die Wohnung des 21-Jährigen in der Feldstraße: Hier fielen den Polizisten etliche verschreibungspflichtige Medikamente, weitere Drogen sowie mehrere Hieb- und Stichwaffen auf.

Allem Anschein nach handelte der Mann gewerblich mit den Substanzen: Während der Durchsuchung erschienen mehrere interessierte Käufer an der Wohnungstür. Die Polizei gab an, sie allesamt kontrolliert zu haben.

Der Verdächtige muss sich jetzt nicht nur wegen Urkundenfälschung, Betrugs und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Nach Angaben der Polizei rief sein Verhalten im Gewahrsam einen Amtsarzt auf den Plan. Der wies den 21-Jährigen in eine Fachklinik ein.