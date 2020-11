Kiel

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge die Behörde gegen 1.40 Uhr verständigt. In Höhe der Holtenauer Straße 219 mache sich demnach jemand an einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen.

Zusätzlich gab der Zeuge an, dass der Begleiter des Täters zuvor mit einem E-Scooter unterwegs war. Beide seien dann aber zu Fuß geflüchtet.

Anzeige

Die Polizei konnte beide schnell festnehmen

Doch nicht lange: Die über 110 alarmierten Beamten konnten den 21-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen.

Sein Begleiter roch laut den Polizisten tatsächlich extrem nach Alkohol. Ein freiwilliger Test ergab eine Promillezahl von 1,72. Ein Polizeiarzt entnahm schließlich noch eine Blutprobe.

Lesen Sie auch:Unbekannte werfen Steine auf Bus

Beide konnten nach Abschluss der Polizeiarbeiten wieder gehen. Sie müssen sich nun wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall sowie wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.