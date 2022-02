Kiel

Etwa ein Dutzend Anwohner musste sich auf die Straße retten: Am Montagnachmittag ist die Feuerwehr Kiel mit einem Löschzug in die Wik gefahren. In der Holtenauer Straße waren Flammen und Rauch in einer Wohnung zu sehen.

Hektisch rannten die Nachbarn aus dem Haus, Handys in der Hand. Von einem wurde die Feuerwehr verständigt. Um 17.34 Uhr waren die Retter laut Leitstelle aktiviert worden: Wenige Minuten später war der Löschzug vor Ort in der Holtenauer Straße 221 – und konnte schnell Erleichterndes mitteilen. Niemand wurde durch den Brand verletzt. Die Suche nach der Ursache begann.

Die Feuerwehr setzte Atemschutzmasken auf

Die Straße gesperrt, die Schläuche angeschlossen: Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in das Mehrfamilienhaus und bahnten sich den Weg zum Ursprung der Flammen. Die kamen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Doch laut Leitstelle war niemand zu Hause, die Tür musste aufgebrochen werden.

Erste Analyse zum Grund des Feuers: angebranntes Essen auf dem Herd. Im Laufe des Einsatzes stob kurzzeitig dichter schwarzer Rauch aus den geöffneten Fenstern der Wohnung. Schließlich warfen die Einsatzleute das Mobiliar aus dem Fenster, um weiteres Brandpotenzial zu reduzieren.

Holtenauer Straße voll gesperrt

17.54 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Die betroffene Wohnung war im Anschluss unbewohnbar. Die Nachbarn konnten wieder ins Haus. Die Holtenauer Straße war zwischen Belvedere und Hanssenstraße während des Einsatzes voll gesperrt.

Der Leitstelle zufolge rückten die ersten Einsatzkräfte gegen 18 Uhr bereits wieder ab. Vor Ort waren der Löschzug der Hauptwache, verstärkt durch die Nordwache. Insgesamt 18 Personen und sechs Fahrzeuge fuhren vor. Die Straßensperrung besorgte die Polizei.