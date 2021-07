Kiel

Schwarze Holzkreuze, festgemacht an Laternen mit Kabelbinder und mit einer Aufschrift versehen, die auf die beiden Attentate in Würzburg und Hanau verweisen: Dieses Phänomen beschäftigt aktuell die Kieler Polizei und sogar den Staatsschutz. Seit vergangenem Dienstag hat die Polizei an fünf Orten aufgestellte Holzkreuze gefunden – und sofort entfernt. Eins in Altenholz, eins in Heikendorf und drei in Kiel – unter anderem am Olof-Palme-Ring und am Elmschenhagener Kreisel, wie Polizeisprecher Matthias Felsch mitteilte.

Beim jüngsten Fall in Kiel am Donnerstag stellt ein Teil der Aufschrift eine Verbindung zu den Attentaten in Würzburg her, bei dem ein somalischer Mann mit einem Messer drei Frauen tötete und fünf weitere Menschen verletzte: „Johanna (82) ermordet“ steht auf dem oberen von zwei Kreuzen, zudem das Wort „Wüzburg“ ohne „r“. Johanna H. war eines der drei Todesopfer.

Aufgestellte Holzkreuze sind nur eine Ordnungswidrigkeit

Auf dem unteren Kreuz ist „Hanau, neun Morde“ zu lesen. In Hanau hatte im Februar 2020 ein rechtsextremistischer Täter neun Menschen mit Migrationshintergrund und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet.

Die Kieler Polizei hat die Holzkreuze nach dem Auffinden sogleich abgenommen. Den aktuellen Fall haben die Beamten an das Kommissariat 5, zuständig für den Bereich Staatsschutz, weitergegeben. „Das Phänomen häuft sich gerade“, sagt Polizeisprecher Matthias Felsch. Solange die Holzkreuze aber nicht an einer Ampel aufgehängt werden und dadurch den Verkehr beeinträchtigen, handelt es sich dabei lediglich um eine Ordnungswidrigkeit.