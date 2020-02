„Mein Hospizherz schlägt weiter“

Kiel

"Ist eigentlich scho’ recht so" – das sei ihre Reaktion auf die Nachricht aus der Staatskanzlei gewesen, erzählt Anne Münchmeier in bayerischem Dialekt während der Feierstunde im Haus der Begegnung. Auf Hochdeutsch ergänzt sie: "Am Wichtigsten ist mir, dass mit dieser Auszeichnung diese Arbeit, die wir hier alle tun, ausgezeichnet wird. Eigentlich gehören Teile davon ganz vielen. Alleine kann man nicht viel ausrichten." Münchmeier erhielt am vergangenem Dienstag von Ministerpräsident Daniel Günther die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland für ehrenamtliches Engagement in der Hospiz-Initiative. Viele Wegbegleiter feierten die Ehrung mit ihr in der Stadtvilla.

Von der aktiven Sterbebegleitung in den Vorstand

1943 in Wietzen in der Nähe von Hannover geboren, verbrachte sie mehrere Jahre in München, bevor sie 2002 mit ihren Ehemann nach Kiel zog. In der bayerischen Landeshauptstadt war sie in der Erwachsenen- und Seniorenbildung tätig und kam dadurch mit der Hospizarbeit in Berührung. In Kiel besuchte sie zunächst einen Vorbereitungskurs für die Sterbebegleitung. Dann wechselte sie jedoch aus der direkten Unterstützung von Schwerkranken in den Vorstand. "Ich habe gesehen, dass ich Kompetenzen mitgebracht habe, die der Vorstand braucht", erzählt sie.

Sie "krempelt" die Initiative um und sorgt dafür, dass aus einer basisdemokratischen Gemeinschaft ein professioneller Verein wird. Wurde anfangs noch alles ehrenamtlich organisiert, hat der Verein mittlerweile zwölf hauptamtliche Koordinatoren und Verwaltungskräfte und über 150 Ehrenamtliche. 2009 wird sie die Vorsitzende und bleibt bis 2018 das "Gesicht nach Außen".

Anne Münchmeier vergrößert die Aufgabenbereiche der Initiative

Als Vorsitzende initiiert Anne Münchmeier viele Projekte. Eine Kunstaktion mitten in der Stadt ist nur eine von vielen Aktionen gewesen. Auf einem zwei Meter hohen Turm konnten Passanten den Satzanfang "Bevor ich sterbe, möchte ich..." ergänzen. Die Niedersächsin hat sich auch dafür eingesetzt, dass das Projekt "Klee“"(Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern) und die Kinder- und Jugendhospizarbeit aufgebaut werden. Daneben sorgt sie dafür, dass die ehrenamtlichen Sterbebegleiter professionell ausgebildet werden, stellt viele Förderanträge und intensiviert die Öffentlichkeitsarbeit.

Die ehemalige Schatzmeisterin Johanna Husen beschreibt die Arbeitsweise ihrer Kollegin: "Anne sprühte vor Ideen. Bevor wir eine Idee umgesetzt hatten, hat sie schon die nächste präsentiert." Ein Zeugnis ihrer großen Kreativität zeigt sich auch während der Feierstunde, als Münchmeier ihre Gäste mit einem selbst verfassten Slam überrascht.

Münchmeier freut sich über mehr Zeit für eigene Interessen

2018 gibt sie den Vorsitz an Dr. Claudia Schmalz weiter und zieht sich ein Jahr darauf ganz aus der Initiative zurück. "Sie hinterlässt sehr große Fußstapfen", meint die Strahlenärztin und Palliativmedizinerin des UKSH. Claudia Ohlsen, Geschäftsführerin der Landeskoordinierungsstelle Hospiz- und Palliativarbeit, findet ebenso positive Worte: "Sie ist eine große Kämpferin für ihre Themen. Es war mehr Herzensangelegenheit als Pflicht." Der Abschied ist Anne Münchmeier nicht leicht gefallen, aber sie sieht auch positive Seiten. "Ich habe viel mehr Zeit für mich und das ist auch eine sehr schöne und wichtige Sache nach so vielen Jahren", berichtet sie: "Mein Hospizherz schlägt dennoch weiter."

