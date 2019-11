Hotel-Grundstein in Kiel - So sieht das Unique-Hotel an der Kaistraße aus

174 Zimmer, ein umglastes Stockwerk als Dach und ein modernes digitales Konzept für junge Gäste und Kieler: Der Grundstein für das Unique-Hotel der Atlantic-Gruppe wurde am Dienstag gelegt, zwischen Atlantic und ZOB-Parkhaus. Ambitioniertes Ziel: In einem Jahr sollen die Pforten öffnen.