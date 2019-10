Gute Aussichten am Bootshafen

Kiel

Am Mittwochvormittag wurde der Grundstein für den Komplex gelegt. Eingeleitet wurde die Zeremonie von Wim ten Brinke, Chef der gleichnamigen Gruppe: Er sah einen Paradigmenwechsel für Kiel: "Unsere Innenstädte erfahren große Veränderungen", wusste ten Brinke über die Herausforderungen für Zentren und den Handel zu berichten: "Einst gab es florierende Geschäfte, heute klaffende Leerstände."

Es sei eine Gemeinschaftsaufgabe, Innenstädte wieder und weiter zu beleben. Dieses Projekt sei beispielhaft, wie das mit Investoren im Hotel- und Wohnungsbereich und der Verwaltung gemeinsam gelinge, lobte ten Brinke. "An der Anzahl der Baukräne erkennt man den Wohlstand einer Stadt." Was sollen die an dieser Stelle genau erschaffen?

Schöne Ausblicke auf das Wasser in Kiel möglich

Es geht um Hotels und ums Wohnen: An der Ecke Andreas-Gayk-Straße/Holstenbrücke sowie an der Hafenstraße sind Wohnhäuser geplant. Exquisite Ausblicke auf das Wasser inklusive. Insgesamt sollen rund 115 Wohnungen und Penthouses mit durchschnittlich 75 Quadratmetern Größe als Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen entstehen.

Nicht nur hier wächst Wohnraum in unmittelbarer Innenstadt-Nähe: Schon durch die Alte Feuerwache und das Schlossquartier ist die Zahl der Innenstadt-Bewohner in fünf Jahren um 27 Prozent auf mehr als 2400 gestiegen, so die Stadt. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nannte ein bekanntes Vorbild für diese Nähe von Wohnen und Einkaufen: die Holtenauer Straße. "Wir haben jetzt schon die Trendwende in der Innenstadt", verwies der Verwaltungschef auf Neuansiedlungen in der City.

Auch zwei Hotels sollen wachsen

Neben den Wohnhäusern entstehen außerdem ein Ibis Style Hotel an der Holstenbrücke und ein Aparthotel Adagio Access im Innenhof, welches das ehemals angekündigte Boardinghouse darstellt, mit zusammen 240 Unterkünften. Beide Hotels sind im mittleren Preissegment angesiedelt, sollen vor allem Fähr- und Kreuzfahrtgäste anziehen, heißt es von den Verantwortlichen.

Ob es beim Restaurant der Ibis-Marke "Mike’s Urban Pub" bleibt, ist zwar noch offen – definitiv könne aber Gastronomie in die Erdgeschosse ziehen, so die Unternehmen. Die verzeichnen auf der Projekt-Seite allerdings noch offene Gewerke. Bange um den Fortschritt sei ihnen aber nicht, hieß es. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 70 Millionen Euro.

