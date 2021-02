Statt ins Vergnügen führte der Spaziergang durch den Werftpark in Kiel-Gaarden für Chihuahua Figo in den Tod: Der Hund wurde von einem unangeleinten, größeren Rüden unvermittelt gebissen und erlag seinen Verletzungen wenig später. Damit sich so etwas nicht wiederholt, hat die Hundehalterin ein paar Wünsche.