Kiel

Immer wieder werden zahlreiche Hundekotbeutel achtlos ins Gebüsch geworfen. Einige sind mit Kot gefüllt, andere sind leer. „Ich verstehe nicht, warum die Hundebesitzer erst den Kot einsammeln, um ihn dann doch wieder ins Gebüsch zu werfen“, sagt Maike Salman, ehemalige Schietbüddel-Patin.

Bis vor ein paar Tagen kümmerte sie sich noch um die Spendenautomaten für die sogenannten Schietbüddel. Ein bis zwei Mal in der Woche sollte sie die Automaten mit Beuteln auffüllen, damit Hundebesitzer den Kot ihrer Tiere ordnungsgemäß im Restmüll entfernen können. Die Tüten bekam sie vom Abfallwirtschaftsbetrieb (ABK).

Anzeige

Maike Salman kündigte ihre Patenschaft

„Ich konnte das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren“, sagt sie. „Diese dünnen Plastikbeutel, die im Supermarkt verboten sind, landen so in der Natur und werden zu Mikroplastik. Das geht nicht.“ Sie fragte bei der Stadt nach, ob nicht biologisch abbaubare Schietbüddel verwendet werden könnten. „Die sind zu teuer, bekam ich als Antwort zu hören.“ Daraufhin kündigte sie ihre Patenschaft.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass nachhaltige Schietbüddel zu teuer wären, will die Stadt nicht bestätigen. „In der Vergangenheit waren als biologisch abbaubar deklarierte Plastiktüten in der Regel zwar teurer als die vom ABK eingesetzten Plastikbeutel, aber ausschlaggebend ist das für uns nicht. Diese Beutel können unter natürlichen Bedingungen in der Landschaft nicht verrotten“, erklärt Vivien Braackert, Pressesprecherin der Stadt Kiel.

Stadt Kiel: Ausreichend Mülleimer an öffentlichen Wegen

Wie die Umweltverschmutzung besser verhindert werden kann, weiß die Stadt Kiel allerdings auch nicht. „Wir kommunizieren auf jedem Beutel, dass die Tüten in den Abfallbhälter gehören“, sagt Vivien Braackert. Am System der Mülleimer hält die Stadt zunächst fest. „Das vorhandene Behältersystem im öffentlichen Stadtraum ist vom ABK durchgeplant. In hochfrequentierten Bereichen und saisonal im Sommerhalbjahr ergänzen wir die bestehende Behälterdichte zum Beispiel auch durch das Aufstellen von 120-Liter-Abfalltonnen.“

Für Maike Salman ist das nicht genug. „Es ergibt keinen Sinn, verrottbaren Abfall in nicht verrottbare Tüten zu stecken.“ Zumal sich die Stadt Kiel Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben habe. „Dann sollte der Kot doch lieber einfach so im Gebüsch verrotten.“

Schietbüddel werden zum Blumenpflücken genutzt

Maike Salman ist während ihrer Patenschaft auch aufgefallen, dass die Schietbüddel teilweise zweckentfremdet werden. „Ich habe Schietbüddel mit gepflückten Mirabellen darin im Gebüsch gefunden.“ Oder die Tüten seien einfach so verschwunden. „Manchmal hatte ich den Automaten gerade aufgefüllt – und eine halbe Stunde später war er wieder leer“, berichtet die Hundebesitzerin aus Friedrichsort. 250 Beutel passen in einen Automaten. „Da kann man ja hochrechnen, wie viele Plastikbeutel im Jahr gebraucht werden.“

Dass die Büddel teilweise zweckentfremdet werden, ist auch der Patin Wibke Harder aufgefallen. Seit vier Jahren kümmert sich die Besitzerin von zwei Terrieren um zwei Automaten in Russee. Die Beutel bekommt sie nach Hause geliefert. „Einmal wurde eine solche Tüte für Brot genutzt“, erzählt sie von ihren Beobachtungen.

Lesen Sie auch: Sauerei am Strand wird zu Umweltproblem

Schietbüddel-Automaten schnell wieder leer

Auch in Russee komme häufiger mal vor, dass die Automaten nur kurz nach dem Auffüllen schon wieder leer sind. „Normalerweise hänge ich ein bis zwei Mal pro Woche neue Beutel hinein“, sagt sie. Doch manchmal reiche das nicht aus. Ab und an gebe es auch Lieferschwierigkeiten bei der Stadt. „Manchmal muss ich schon zwei oder drei Mails verschicken, bis die Schietbüddel auch geliefert werden.“ Woran das liegt, weiß sie nicht. Aber eventuell könne das ein Grund sein, warum sich manche Hundehalter so viel mit Tüten eindecken.

Weitere Schietbüddel-Paten gesucht

Trotzdem hofft sie mit ihrer Arbeit, ein wenig dafür sorgen zu können, dass die Gehwege nicht mehr so voller Hundekot sind. „Mich stört das nämlich genauso wie Nicht-Hundehalter.“ Auf diese Unterstützung ist die Stadt angewiesen. Im Moment gibt es bereits 220 Paten. Doch einige Automaten sind noch patenlos: Kiebitzbek 21, Norddeutsche Str. 65 Parkeingang, Prinzenstraße/Große Ziegelstraße, Franckestraße Velo-Center/ Knooper Weg 165, Hansastraße 70/Franckestraße, Holtenauer Straße/Waitzstraße Ansgarkirche, Düsternbrooker Weg/Carl-Löwe Weg, Kiellinie 99 Blücherbrücke Fischrestaurant Gosch, Kiellinie Fußweg Kieler Kanuclub zum Düsternbrooker Weg, Wolperdingstraße Kreuzung gegenüber Trafo.

Wer Pate werden möchte, kann sich unter der Service-Hotline 0431/58540 anmelden.