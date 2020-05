Das neue Flaggschiff der Kieler Fördedampfer hat Wasser unterm Kiel. Zwei Schwimmkräne hoben mit der neuen „Gaarden“ am Donnerstag bei der Werft Holland Shipyards nahe Rotterdam das erste Plug-in-Hybridfährschiff an der deutschen Küste ins Wasser. Anfang Juli soll der Neubau in Kiel eintreffen.