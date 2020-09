Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel begrüßt die Untersuchungen zur Anbindung der Autobahn 21 an Kiel. „Die B 76 ist am Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Eine zweite leistungsfähige Verkehrsverbindung in Richtung Süden ist seit Jahren überfällig“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jörg Orlemann.