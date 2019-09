Kiel

Die beiden sollen demnach gemeinsam eine 22-Jährige im Ida-Hinz-Park in ein Gebüsch gezogen haben, wo sich der Ältere vermutlich an ihr verging. Nach seiner Verhaftung noch in derselben Nacht ist der Mann inzwischen in Untersuchungshaft, bestätigte Matthias Arends von der Polizei Kiel. Es besteht dringender...