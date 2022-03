Kronshagen

Als Tetiana Podinzhna (45) und ihr Mann Viacheslav Podinezhnyi (57) wenige Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine in ihrer Heimatstadt Odessa aufbrachen, planten sie, nur für kurze Zeit fortzubleiben. Zwei Rucksäcke nahmen sie mit. Mehr nicht. Drei Tage und Nächte waren sie im Auto unterwegs, übernachteten bei fremden Menschen erst in Rumänien, dann in Tschechien und kamen schließlich nach Schleswig-Holstein. Ihre Erleichterung war groß, weil ungewiss war, ob der 57-jährige Ingenieur die Ukraine überhaupt verlassen durfte. Bei einem Betriebsunfall hatte er vor Jahren seine rechte Hand verloren; nur deshalb ließen ihn die Grenzposten schließlich passieren.

Ziel des Paares war Kronshagen, denn dort wohnt ihre Tochter Olga Gonzalez (27) mit Mann und Baby. Hätten ihren Töchter sie nicht zur Flucht überredet, wären die beiden in Odessa geblieben, wo es bis heute noch keine Kämpfe gibt. Doch ihre ältere Tochter wohnt in Kiew und hat den Krieg unmittelbar zu spüren bekommen, wie sie berichten. Zwei Tage saß die 33-Jährige mit ihrem achtjährigen Sohn im Bunker, eine Nacht verbrachte sie im Parkhaus, um sich vor russischen Bomben zu schützen, bis auch sie die Flucht nach Kiel antreten konnte.

Das ukrainische Ehepaar Tetiana Podinzhna (45) und Viacheslav Podinezhnyi (57) ist mit ihrer älteren Tochter und dem achtjährigen Enkel in einer Wohnung der Baugenossenschaft Mittelholstein in Kronshagen untergekommen. Aus ihrer Heimatstadt Odessa sind sie nur mit diesen beiden Rucksäcken geflüchtet. Quelle: Ulf Dahl

Jetzt ist die ganze Familie in Sicherheit. „Wir sind so froh, hier mit unseren beiden Töchtern und den Enkelkindern zu sein“, sagt Tetiana Podinzhna erleichtert. Sie und ihr Mann sind aber in Sorge um ihre Brüder, die mit ihren Familien noch in der Ukraine sind, berichtet Viacheslav Podinezhnyi. Die beiden sprechen ukrainisch, ihre Tochter Olga, die mit einem hochbegabten Stipendium in Kiel studiert hat, mit einem Spanier verheiratet ist und in Kiel arbeitet, übersetzt fließend. Sie erzählt davon, dass ihre Familie Glück im Unglück gehabt habe. Olgas Großmutter war gerade bei ihr zu Besuch in Kronshagen, als der Krieg ausbrach.

Im März wollten sie mir ihren Verwandten aus Russland, Belarus und der Ukraine ein großes Fest feiern

Zusammen mit ihren Verwandten aus Russland, Belarus und der ganzen Ukraine wollte die Familie Mitte März ein großes Fest in Odessa feiern. Olgas einjährige Tochter sollte getauft werden, und die Familienangehörigen hatten schon ihre Reisen gebucht. „Doch Putin hatte andere Pläne, und die waren größer.“

Statt zusammen zu feiern, müssen die Familienmitglieder nun gegeneinander in den Krieg ziehen. „Die Kinder unserer russischen Verwandten sind militärpflichtig. Das heißt, unsere engsten Verwandten müssen gegeneinander kämpfen“, berichtet Olga. Sie versucht, mit ihrer Cousine im russischen Murmansk in Kontakt zu bleiben. „Sie schreibt mir jeden Tag, dass wir trotz allem eine Familie bleiben.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine andere Cousine, die auf der Krim wohnt, schickt von dort keine guten Nachrichten. Auf der Halbinsel landen demnach immer mehr russische Truppen an, Putin mobilisiere stärker als zuvor.

Vor einer Woche sind Tetiana und Viacheslav noch davon ausgegangen, dass sie schnell nach Odessa zurückkehren können. Jetzt glauben sie, dass der Konflikt weiter eskaliert und sie vorerst in Deutschland bleiben müssen.

Sie sind glücklich über so viel Hilfe, aber sie wollen sich unbedingt nützlich machen

Die kleine Vier-Zimmer-Wohnung, die Olga sonst mit ihrer vierköpfigen Familie bewohnt, ist mit fünf zusätzlichen Familienmitgliedern mehr als voll. Daher hatte die Vermieterin, die Baugenossenschaft Mittelholstein (BGM), Hilfe angeboten. „Wir hatten spontan die Idee, die Flüchtlinge in den Gemeinschaftsräumen unserer Wohnanlage Kopperpahler Allee unterzubringen“, berichtet BGM-Vorstand Stefan Binder. Er will nun an weiteren Standorten Wohnungen für Flüchtlinge bereitstellen. Das Geld spiele derzeit keine Rolle. „Jetzt machen wir erst mal Nothilfe.“

Tetiana Podinzhna und Viacheslav Podinezhnyi sind überglücklich über so viel Hilfe, die sie aus der Nachbarschaft und von allen Seiten erfahren. Gibt es noch etwas, das sie brauchen? „Ja, dringend“, übersetzt Olga. „Wir brauchen Arbeit, wir wollen nicht vorm Fernseher sitzen und abwarten, und wir wollen niemanden finanziell zur Last fallen.“ Ihre Mutter bietet sich an zu putzen, der Vater will sich trotz seiner Behinderung nützlich machen. „Bitte schreiben Sie, dass wir kein Geld und keine Hilfsgüter brauchen, sondern Jobs.“