Der illegal abgelegte Abfall in Kiel nimmt zu. Auf den Straßen und in der Natur liegt immer mehr Sperrmüll, alter Hausrat oder auch Elektroschrott. Gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst kämpft der ABK gegen die Müllberge.

Immer mehr illegale Müllablagerungen in Kiel

Von Steffen Müller