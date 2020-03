So schlimm ist das Müllproblem in Kiel

Kiel

Der CD-Player sieht ziemlich neu aus. Die obere Klappe ist geöffnet, außen hat sich brauner Schlamm auf der schwarzen Plastikoberfläche abgesetzt. Ansonsten scheint das Abspielgerät in einem guten Zustand zu sein. Der Player liegt fast auf dem Gehweg, neben einem Baum. Und er ist nicht allein: Um ihn herum stapeln sich kaputte Schranktüren, Tannenbäume und alte Jacken. Ein modriger Geruch liegt in der Luft.

Viel Müll landet in Neumühlen-Dietrichsdorf direkt auf der Straße

Michael und Adriane Neubert stehen mit ihren beiden Hunden neben dem Müllhaufen, der am Rand von Parkplätzen und Gehweg in der Insterburger Straße in Neumühlen-Dietrichsdorf liegt. "Das ist quasi der Abfallplatz der Straße. Die werfen ihren Müll hier einfach hin, und es juckt keinen", sagt Michael Neubert. Der 54-Jährige wohnt mit seiner Ehefrau Adriane seit 2015 in Neumühlen-Dietrichsdorf und beklagt ein massives Müllproblem. "Vor zwei Jahren ist die Müllproblematik explodiert", sagt Neubert.

Der Müllhaufen in der Insterburger Straße ist nur einer von vielen. Auf dem Weg durch das Wohnviertel der Neuberts taucht an jeder zweiten Ecke Müll auf. In der Nachtigalstraße stehen zwei Sofateile mitten auf dem Gehweg. In der Verdieckstraße liegt unter anderem ein Kratzbaum für Katzen am Straßenrand, in der benachbarten Woermannstraße lehnt ein zweigeteiltes Kinderfahrrad an der Hauswand.

Ratten und volle Windeln sorgen für Ekel bei den Anwohnern

"Das ist heute noch harmlos." Michael und Adriane Neubert kennen ganz andere Bilder. Große Müllberge, in denen morgens Dutzende Ratten herumstreunen. Volle Windeln, die nach draußen geschmissen werden. Plastik- und Papiermüll, der durch die Luft flattert.

Die Neuberts sind desillusioniert. Die Situation in ihrem Wohngebiet macht ihnen zu schaffen, sie fühlen sich von der Stadt Kiel alleingelassen. Sie haben schon mit Politikern gesprochen, mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK). Regelmäßig meldet Michael Neubert Müllberge beim ABK – zuletzt im Dezember. "Im Januar kamen die dann mit drei Containern und haben einen großen Müllhaufen abgeholt", sagt Neubert.

ABK und Stadt Kiel wollen mehr gegen illegalen Müll unternehmen

"Viele Abfallstellen sind dem ABK mittlerweile bekannt und werden abgeräumt, wenn Touren im Abholbezirk unterwegs sind", sagt ABK-Sprecher Rolf Eichholz. Das sei auch ein Grund, warum die Zahl der Meldungen zu wildem Müll zurückgehen. 2018 bekam der ABK aus Neumühlen-Dietrichsdorf 190 Meldungen, 2019 waren es nur noch 116. In ganz Kiel sank die Zahl der Meldungen in diesem Zeitraum um rund 30 Prozent. Durch den illegalen Müll entstanden dem ABK 2018 Kosten in Höhe von 250.000 Euro.

Auch der Stadtverwaltung Kiel ist die Müllproblematik am Ostufer bekannt – sie arbeitet bereits an Lösungen. So soll der Kommunale Ordnungsdienst höhere Präsenz zeigen, um die Verursacher zu fassen. Außerdem sind verschiedene Aktionen geplant, mit denen die Anwohner für das Thema Müll sensibilisiert werden sollen.

Müllmelde-App soll helfen Illegalen Müll schnell melden und die Verursacher finden: Das ist das Ziel der Müllmelde-App fürs Smartphone, die seit einigen Monaten in Kiel-Gaarden getestet wird. Wer sich das Programm heruntergeladen hat, kann die Stadt Kiel mit Foto und auf Wunsch gleich mit automatischer Ortsangabe über wilde Müllablagerungen informieren. Schnellstmöglich will sich der ABK dann an die Entsorgung machen und teilweise auch den Kommunalen Ordnungsdienst hinzuziehen, um die Verantwortlichen zu ermitteln. Das Kalkül: Je kürzer die Zeit vom Ablegen des Mülls bis zum Erscheinen der Ordnungshüter ist, desto einfacher sollte die Ermittlung sein. Im November 2019 konnten laut der Stadt Kiel in Gaarden 21 Verdächtige identifiziert werden. Zukünftig soll die App allen Bürgern Kiels zur Verfügung stehen. Darüber hinaus plant die Stadt Kiel weitere Aktionen. Mehrsprachige Mülltrennflyer, Abfallerziehung in Kitas und Schulen, Wertevermittlung in Flüchtlingsunterkünften und gemeinsame Abfallsammelaktionen sollen die Anwohner für das Thema Müll sensibilisieren. In Kiel-Gaarden sollen außerdem viele Papierkörbe aufgestellt werden, mit häufigen Leerungszeiten.

Müll fliegt in Kiel sogar direkt aus dem Fenster

"Viele Menschen, die hier wohnen, interessiert der Stadtteil nicht. Die schmeißen ihren Müll einfach aus dem Fenster", sagt Michael Neubert. Das passiert sogar direkt vor den Augen von Passanten: Adriane Neubert erzählt, dass sie schon einmal fast von einem Hähnchenknochen getroffen wurde, den eine ältere Frau aus dem Fenster geworfen hatte. Tatsächlich stinkt der Müll nicht nur und ist unschön anzusehen. Die Situation in Neumühlen-Dietrichsdorf ist teilweise gefährlich.

Gefahr durch Glasscherben und Schadstoffe

Glasscherben liegen auf Gehwegen und sind insbesondere für Kinder ein Risikofaktor. An einer Parkplatzecke stehen rund zehn Eimer Wandfarbe. "Zuletzt ist hier alles ausgelaufen", sagt Michael Neubert. Die Überreste sind noch auf den Pflastersteinen zu erkennen, auf denen weiße Farbe schimmert. Und dann gibt es da noch die Einkaufswagen, die an Gehwegrändern herumstehen.

Einkaufswagen werden als Kinderwagen genutzt

"Die Einkaufswagen werden als Kinderwagen genutzt." Michael Neubert hat schon beobachtet, wie Neugeborene mit einer Decke im Einkaufswagen herumgefahren wurden. "Da muss das Jugendamt eingreifen", fordert Neubert.

Die Neuberts gehen mit ihren Hunden wieder nach Hause – vorbei an einem Kühlschrank und nassem Papier. Kurz nachdem ihre Wohnungstür ins Schloss gefallen ist, fliegt ein blauer Müllsack auf einer anliegenden Wiese vorbei. Er ist leer – statt im Müllsack landet Müll in Neumühlen-Dietrichsdorf oft direkt auf der Straße.

