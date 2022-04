Kiel

Auf geschätzt 130 km/h beschleunigten die beiden jungen Männer ihre Karossen hoch: Die Polizei Kiel hat in der Nacht zu Montag ein illegales Autorennen in Kiel beobachtet – und den Fahrern die Führerscheine entzogen.

Beamte des Polizeibezirksreviers Kiel waren es laut Polizeimeldung, die in der Nacht zu Montag gegen 0.45 Uhr am Dreiecksplatz aufmerksam wurden. Zwei Autos fuhren deutlich zu schnell aus der Holtenauer Richtung Brunswiker Straße. Schon hier waren der Mercedes und der VW Golf mit geschätzt 100 Stundenkilometern unterwegs.

Die Fahrt ging bis zum Bernhard-Harms-Weg

Auf der weiteren Fahrt gehen die Beamten noch einmal von einer Beschleunigung auf 130 km/h aus – die Strecke setzten die beiden Fahrer am Schloßgarten, Prinzengarten und Düsternbrooker Weg fort. Am Bernhard-Harms-Weg schließlich endete die Raserei am dortigen Parkplatz. Hier konnte die Polizei die Autos und ihre Fahrer kontrollieren.

Da die Beamten sicher von einem illegalen Rennen ausgehen, zogen sie nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin die Führerscheine ein. Die Männer im Alter von 18 und 20 Jahren wiesen das jedoch zurück. Sie seien gar kein Rennen gefahren und würden sich nicht einmal kennen. Das Ermittlungsverfahren soll das jetzt klären.