Kiel

Wie die Leitung des Citti-Parks in Kiel mitteilte, stehen in der Zeit vom 30. Oktober bis 18. Dezember jeweils freitags und sonnabends von 10 bis 18 Uhr Impftermine zur Verfügung. Im Obergeschoss soll eine entsprechende Station aufgebaut sein, hieß es am Freitag.

Drei Impfstoffe und auch Drittimpfungen möglich

Die Kandidaten können vor Ort zwischen den Impfstoffen von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson wählen. Laut Citti-Park sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich – wenn die entsprechenden Voraussetzungen und Bestimmungen erfüllt sind.

Auch Kinder ab 12 Jahren können sich vor Ort impfen lassen, wenn sie von Erziehungsberechtigten begleitet werden oder die Vollmacht vorliegt. Den generellen Aufklärungsbogen des Robert-Koch-Instituts ausgefüllt parat zu haben, beschleunige den Ablauf, heißt es vom Citti-Park. Außerdem sei der Impfpass mitzubringen. Andernfalls gebe es eine Bescheinigung.