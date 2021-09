Industriemuseum in Kiel-Dietrichsdorf - So wird man in der Metallgießerei selbst aktiv

Früher war die Arbeit in einer Metallgießerei hart und gesundheitsschädlich. Wenn heute die Teilnehmenden eines Workshops im Industriemuseum in der Grenzstraße zusammenkommen, geht es deutlich gesünder zu. Vor allem aber steht der Spaß im Vordergrund.