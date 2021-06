Im Kieler Tierheim droht Aufnahmestopp: Viele Haustiere werden abgegeben

Von Karina Dreyer

Im Lockdown eine schöne Abwechslung, danach nur eine Last: Allein im Kieler Tierheim stieg die Zahl der Katzen in den vergangenen Wochen von neun auf 50 an. Auch andere Tierheime in Schleswig-Holstein berichten über ähnliche Entwicklungen. Quelle: Karina Dreyer