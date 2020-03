Nato-Verband fand 38 Minen im Oslofjord

Kiel

Die Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus hat auch vor der Nato nicht Halt gemacht. "Wir haben das Programm etwas ausgedünnt", sagt Commander Henning Knudsen-Hauge. Der Norweger ist der Kommandeur des ständigen Nato-Minenabwehrverbandes 1.

Die sonst bei Hafenbesuchen üblichen Empfänge und Sportturniere entfallen. In Kiel herrscht Ruhe auf den vier Einheiten. Es wird Proviant aufgefüllt, die Wassertanks und Treibstoffbunker.

Nato als Familie

Das Besondere ist diesmal: Der norwegische Kommandeur hat mit dem Tender „ Donau“ ein deutsches Flaggschiff. „Das ist eben Nato. Wir alle kennen uns sehr gut. Deshalb ist es für mich und meinen Stab sehr gut, die ‚ Donau‘ zu haben. Die ersten Wochen waren sehr gut“, sagt Knudsen-Hauge.

Norwegen hat turnusgemäß im Januar das Kommando für ein Jahr von Dänemark über den Nato-Verband übernommen. Knudsen-Hauge ist der 50. Kommandeur dieses erstmals 1973 aufgestellten Nato-Verbandes.

Deutschland hilft Norwegen

Der norwegische Offizier aus der Nähe von Bergen hat in den 20 Jahren Dienstzeit das Handwerk des Minenjägers verinnerlicht. 16 der 20 Jahre war er im operativen Einsatz an Bord von Minenjägern oder in Geschwadern. Diese Kommandeursaufgabe ist seine fünfte Dienstzeit bei der Nato.

Da die norwegische Marine selbst gerade kein Führungsschiff seeklar hat, griff Norwegen auf ein Angebot aus Deutschland zurück. Die 100 Meter „ Donau“ hat Stauraum, Tanks für Treibstoff, Lazarett, Hubschrauberdeck und viele Kammern für die Soldaten aus dem Stab des Verbandes.

„Wir haben uns auch an die Rolle angepasst. Viele Durchsagen an Bord sind auf Englisch, damit sie auch alle verstehen“, sagt „ Donau“-Kommandant Bernd Abshagen. Seine 60 Soldaten arbeiten bis Ende Juni für den Knudsen-Hauge und seinen Stab.

So wurde in Kiel der britische Minenjäger „Ramsey“ gleich ins Päckchen genommen und mit Proviant versorgt. Der niederländische Minenjäger „ Willemstad“ bekam an der Weddigenbrücke über einen Schlauch Dieselkraftstoff und der belgische Minenjäger „Bellis“ ebenfalls Proviant. Am Wochenende stoßen dann der norwegische Minenjäger „ Otra“ und die „ Grömitz“ der deutschen Marine dazu.

„Wir sind in der Nato eine echte Familie“, so Abshagen. Die unterschiedlichen Nationen und Sprachen sind da kein Hindernis. Auch Ausrüstung und Proviant sind heute fast einheitlich. Und sogar bei der Küche wird der Speiseplan angepasst.

38 Minen in einer Woche aufgespürt

Mit Stolz zeigt der niederländische Minenjägerkommandant Sander Kool die Beute der vergangenen Tage. In der Operationszentrale sind am an einer Tafel 14 Striche und die Symbole Mark 3-4 und Mark 6. „Das sind britische Grundminen aus dem Zweiten Weltkrieg. 38 Minen haben wir vergangene Woche im Oslofjord gefunden, davon 13 von der ‚ Willemstad‘“, sagt Kool stolz.

Gesucht wurde dabei mit „Monika“, die deutschen Minenjagddrohne vom Typ Seefuchs heißt, die Kool an Bord hat. Im Hangar lagern vier dieser Drohnen. Dazu noch weitere Seefüchse in schwarzer Farbe. „Das sind die Drohnen für die Vernichtung der Minen“, erklärt Kool.

Zusätzlich hat sein Boot noch das autonome Unterwassersystem vom Typ Remus 100 an Bord. „Diese Systeme sind die Zukunft“, so Kool. Die deutsche Drohne Seefuchs ist eine Standard-Waffe in der Nato geworden.

In Kiel bleiben die Drohnen aber im Hangar und die Soldaten werden die Ruhe genießen. Alle Sportturniere und Empfänge sind wegen der Corona-Vorsorge abgesagt. Am Montag soll der Verband dann durch den Kanal in die Nordsee. „Wir werden dann vor der niederländischen Küste nach Altlasten suchen“, sagt Kool.

