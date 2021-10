Neubaugebiet in Kiel - Bagger arbeiten auf Hochtouren für neue Eigenheime in Suchsdorf an der Au

Die Bagger rollen wieder im Neubaugebiet Suchsdorf an der Au. Eine der letzten Baulücken wird derzeit am Nienbrügger Weg vom Baugeschäft Udo Wagner in Tetenhusen geschlossen. Die Erschließungsarbeiten für zwölf Grundstücke laufen auf Hochtouren. Die neuen Eigenheim-Besitzer müssen allerdings tief in die Tasche greifen.