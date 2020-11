Islamistische Anschläge in Paris, Nizza und Wien – protestierende Muslime auf Kieler Straßen: Hasib Ghaman macht sich Sorgen, dass etwas ins Wanken gerät. Der 27-jährige Imam der Ahmadiyya-Gemeinde möchte, dass wir miteinander reden – und nimmt den Islam und die Gemeinden in Kiel mit in die Pflicht.