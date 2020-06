Imbiss-Betreiber gesteht vor Kieler Landgericht Steuerbetrug

Kiel

Die von den Behörden geschätzte Schadenshöhe sei allerdings fraglich, so der Verteidiger des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft legt dem 59-Jähringen insgesamt 19 Fälle zwischen Anfang 2012 und Ende 2018 zur Last. Demnach verbuchte er in großem Umfang Wareneinkäufe unvollständig und verkaufte die Produkte unversteuert.

Dadurch seien dem Fiskus Steuereinnahmen in Höhe von rund 400.000 Euro und der Stadt Kiel Gewerbesteuern in Höhe von etwa 150.000 Euro entgangen, sagte die Staatsanwältin.

Das Gericht hat vier Verhandlungstage festgesetzt. Das Urteil könnte Anfang Juli gesprochen werden.

Von RND/dpa

