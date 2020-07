Kiel

Der ICE 1020 von Regensburg kommt am Dienstag zur Feierabendzeit mit 20 Minuten Verspätung. Ein sprintender Reisender sieht die Rücklichter seines Anschlusszugs nach Lübeck. Und auch sonst wirkt alles fast schon verstörend normal im Kieler Hauptbahnhof.

Unter den anderen Betreibern kursierten schon Gerüchte

Viele hat die brisante Nachricht zu dieser Zeit auch noch gar nicht erreicht: Sechs Mitarbeiter des dort ansässigen Döner-Lokals „Sultan’s Restaurant“ haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Zudem scheint die Infektionsgefahr, die von den ersten beiden positiv getesteten Personen ausgegangen ist, groß gewesen zu sein. Vier weitere Kollegen haben sich angesteckt.

Anzeige

Dabei kursierten unter den Betreibern anderer Geschäfte im Hauptbahnhof bereits erste Gerüchte, erzählt eine Bäckereiverkäuferin. Und das, obwohl das benachbarte Lokal laut Aushang wegen „technischer Störung“ geschlossen hat. Dass tatsächlich sechs Beschäftigte des Betriebs positiv getestet worden sind, entsetzt die Verkäuferin. „Tut mir wirklich leid“, sagt sie, „ich kenne den Chef.“

Weitere KN+ Artikel

Um die Disziplin der Reisenden soll es nicht gut bestellt sein

Ob dieser Ausbruch an einem stark frequentierten Ort weitere Folgen haben könnte, will sich die Dame gar nicht ausmalen. Wohl aber teilt sie die Beobachtung, dass es um die Disziplin nicht gut bestellt ist. Vielleicht ein Drittel, so schätzt sie, trägt Mund-Nasen-Schutz. „Und wenn man zu den anderen etwas sagt, meckern sie.“ Maske zu tragen ist im Bahnhof zwar nicht Pflicht, wird aber empfohlen.

Auf dem Bahnsteig wird die Maske nur empfohlen

Nur im Zug und in den Läden und Lokalen herrscht Maskenpflicht. Natürlich, so gibt die Frau zu, sorgt sie sich angesichts der plötzlich so nahe gerückten Epidemie auch um ihre eigene Gesundheit. Der freundliche Mann von der Wurstbraterei im Bahnhof gibt sich indes gelassen. Gehört habe er noch nichts von dem Vorfall, Sorgen mache er sich auch keine: „Nur keine Panik.“

Bei einer jungen Frau, die gerade auf dem Heimweg von der Arbeit ist, hört sich das anders an. „Oh“, entfährt es ihr. „Ich habe da erst vor ein paar Tagen etwas gekauft.“ Große Angst verspürt die Kielerin zwar nicht, aber Corona, das ist ihr anzusehen, ist für sie auf einmal ein Stück wirklicher geworden.

Stadt Kiel überprüft die Einhaltung der Hygieneregeln

Die Stadt prüft derweil, ob die Hygieneregeln in dem türkischen Lokal eingehalten wurden. Eine Gästeliste, so viel ist bekannt, wurde geführt, die Kunden werden seit gestern informiert. Doch viel drängender ist die Frage, wie die Gefahr einer Ansteckung für Kunden ausfällt, die sich nicht ins Lokal gesetzt und ihre Kontaktdaten abgegeben, sondern ihr Essen mitgenommen haben.

Die Stadt will sich zu der Ansteckungsgefahr offiziell nicht äußern. Fakt ist: Der Imbiss hatte zwar eine Plexiglasscheibe an der Ausgabe, das Bezahlen mit Bargeld war allerdings wie in fast allen Betrieben möglich. Über eine eigene Toilette verfügt das Grill-Restaurant - ob sie sich Personal und Kunden teilen, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Häufig wird es eng im Bahnhof

Diese Überlegungen spielen an diesem sonnigen Spätnachmittag am Hauptbahnhof keine große Rolle, denn vor dem Ausgang zum Sophienhof halten sich wahrscheinlich mehr Menschen auf als drinnen. Andererseits ist es immer wieder so eine Sache mit dem Abstand. Marschiert eine vierköpfige Familie stramm in Reihe auf andere los, wird es eng. Vier Mädchen im Teenager-Alter - alle ohne Mundschutz - lehnen genau vor dem Imbiss, dessen Personal am Montag und Dienstag positiv auf Corona getestet worden ist. „Echt, da?“, fragt eine.

Etwas dichter an den Gleisen blicken drei ältere Frauen leicht orientierungslos zur großen Anzeigetafel hinauf. Unten an der Tafel tut eine Laufschrift kund, dass man das gemeinsam schon schaffe mit dem Corona-Schutz. Und aus dem Lautsprecher dröhnt die Bitte, man möge doch im gesamten Bahnhofsgelände Mund-Nasenschutz tragen. Auf die drei Damen hat das keine Wirkung. Eine trägt überhaupt keinen Mundschutz, bei den anderen sitzt er unter der Nase.

Von Martin Geist und Dennis Betzholz

Den Kommentar von Dennis Betzholz lesen Sie hier.