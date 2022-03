Es ist die magische Grenze zur Unbezahlbarkeit: In den Immobiliensparten der Presse, in Suchmaschinen, selbst auf Ebay-Kleinanzeigen – immer wieder werden in Kiel Preise von 1 Million Euro für Einfamilienhäuser oder Wohnungen aufgerufen. Doch ein Gutachterausschuss will die Verhältnisse geraderücken.