Kiel

Die Uni Kiel öffnet am Sonntag die Impfaktion für Studierende für alle Bürgerinnen und Bürger. Ein mobiles Impfteam des Landes steht ab 9.30 Uhr bereit, um die begehrte Impfung gegen das Coronavirus zu verabreichen.

Die Aktion läuft bis 15.30 Uhr und steht allen Bürgerinnen und Bürgern ohne vorige Terminvereinbarung offen, teilt die Uni Kiel mit. Die Aktion findet an der Kieler Universität in der Hermann-Rodewald-Str. 7 (Campusbereich Nähe Audimax) statt.

Zur Wahl stehen der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson, bei der nur eine Impfung erforderlich ist, sowie der mRNA-Impfstoff von Moderna (zwei Impfungen) zur Verfügung. Der notwendige zweite Moderna-Termin findet am 15. August ebenfalls auf dem Campus der Kieler Universität statt.

Interessierte sollen gesamten Zeitraum des Angebots ausnutzen

Um zu lange Wartezeiten zu vermeiden, sollten Interessierte den gesamten Zeitraum für das Impfangebot nutzen, teilt die Uni weiter mit. Der Wartebereich befindet sich im Freien. Die Organisatoren bitten darum, sich selbst mit Regen- und Sonnenschutz sowie Wasser zu versorgen. Bis 17 Uhr soll geimpft werden.

Die in der kommenden Woche stattfindenden Impfangebote an der Kieler Uni werden dann vorerst weiterhin den Studierenden vorbehalten sein.

Fragen und Antworten zur Impfaktion am Sonntag

Welche Unterlagen müssen mitgebracht werden? Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis (soweit vorhanden, es werden nur Ersatzbescheinigungen ausgestellt), sowie die ausgedruckten und ausgefüllten Impfdokumente (Aufklärungsbogen und Einverständniserklärung). Die Unterlagen können Sie auch hier herunterladen.

Wo befindet sich der Impfort an der Uni in Kiel? Einen Lageplan hat die CAU hier online gestellt. Die mobile Impfaktion findet im Erdgeschoss der Hermann-Rodewald-Str. 7 auf dem Campus der CAU statt.

Hier befindet sich der Standort der Impfaktion an der Uni Kiel am Sonntag, 11. Juli 2021. Quelle: Uni Kiel

Von RND/axl