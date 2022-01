Kiel

Im Kieler Impfzentrum am Schwedenkai sind viele Termine vergeben, doch in der Landeshauptstadt gibt es auch zum Wochenende mehrere Angebote, spontan den Schutz gegen das Corona-Virus zu erhalten. Am Freitag (7. Januar) wird von 9 bis 11 Uhr beim Sozialdienst Kieler Anker in der Kaistraße 57 geimpft. Von 10 bis 16 Uhr gibt es eine Impfaktion im Pavillion am Europaplatz 2, die von der Praxis Dr. Sabine Drerup mit dem Moderna-Impfstoff für Menschen ab 30 Jahren durchgeführt wird.

Das Immobilien-Unternehmen PI-Nord bietet am Sonnabend (8. Januar) von 10 bis 12 Uhr Impfungen für Menschen ab 12 Jahren mit den Wirkstoffen von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson in den Räumlichkeiten am Kiwi-Tower, Am Kiel Kanal 1, an. Um Anmeldung wird gebeten unter 0431 361036 oder info@pi-nord.de. Die Park Klinik, Goethestraße 11, verabreicht ebenfalls am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.

Zu jeder Impfung soll der Personalausweis, der Impfpass, sowie der ausgefüllte Anamnesebogen und das Aufklärungsmerkblatt mitgebracht werden, die unter www.impfen-sh.de heruntergeladen werden können.