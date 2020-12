Die Zulassung für einen Corona-Impfstoff rückt näher, doch die Impfbereitschaft in Deutschland hält sich in Grenzen. Nur rund die Hälfte der Bevölkerung will sich das Vakzin verabreichen lassen. Auch bei Passanten in der Kieler Holstenstraße herrscht Skepsis – aber keine grundlegende Ablehnung.