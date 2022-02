Kiel

Viel Zeit bleibt nicht mehr. Ab 15. März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das Personal in Pflegeheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern muss gegen das Coronavirus geimpft sein. Da die Zeit drängt, ist die Stadt Kiel im Austausch mit den Einrichtungen, um über Umsetzung und Auswirkungen zu sprechen. An vorderster Stelle der Gespräche steht demnach, dass die Betreuung der Erkrankten und pflegebedürftigen Menschen gewährleistet bleibt.

„Wir können keinen größeren Schaden anrichten, als den Patientinnen und Patienten die Pflegekräfte wegzunehmen“, sagt Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken. Er schätzt, dass in sämtlichen Kieler Gesundheitseinrichtungen inklusive Kliniken zwischen 400 und 500 Angestellte nicht geimpft sind. Daher prüft die Stadt, inwiefern ungeimpftes Personal weiterhin in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen arbeiten darf.

Der Fokus liegt dabei auf Alten- und Pflegeheimen. „Dort gibt es bereits Personalengpässe“, so Stöcken. „Mit einem klugen Verfahren wollen wir möglichst wenig Menschen vom Arbeitsplatz fernhalten.“ Ein Freifahrtschein, damit Mitarbeiter ohne Impfung ihren Beruf weiter ausüben können, soll dieses Vorgehen der Stadt nicht sein. „Selbstverständlich werden ungeimpfte Personen keinen Kontakt zu den Patienten und Bewohnern haben“, betont Stöcken.

Impfpflicht: Endgültige Entscheidung über Ausnahmen trifft das Gesundheitsamt

Aktuell sollen Gesundheitseinrichtungen – den Anfang machen die Kliniken – dem Kieler Gesundheitsamt melden, wie viele Angestellte nicht geimpft sind und welche Aufgaben sie ausüben. In jeweils individueller Abstimmung mit dem Arbeitgeber und der Gesundheitsbehörde wird geprüft, ob ungeimpftes Personal möglicherweise andere Tätigkeitsbereiche innerhalb der Einrichtung ohne Patientenkontakt übernehmen kann – beispielsweise in der Verwaltung. Reinigungskräfte könnten an Orten eingesetzt werden, in denen sich ebenfalls keine Bewohner oder Patienten aufhalten.

Die endgültige Entscheidung, ob und wie ungeimpftes Personal in Gesundheitsberufen weiter arbeiten kann, trifft das Gesundheitsamt. Mit ihren Plänen betritt die Stadt Kiel keinen Sonderweg. Die Gesundheitsministerkonferenz hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen, dass Ausnahmen beim Betretungsverbot der Einrichtungen übergangsweise möglich sein können, wenn die Versorgung der Patienten gefährdet ist.

Dass die Impfpflicht eingehalten wird, ist Aufgabe der Einrichtungen. Helfen sollen dabei stichprobenartige Kontrollen und der Abgleich mit bisherigen Daten. Auf Nachfrage haben das Städtische Krankenhaus und das Universitätsklinikum gemeldet, dass die Impfquote beim Personal bei rund 97 Prozent liege.

Die Pflegeeinrichtungen haben ihre Impfquoten innerhalb der Belegschaft an das Gesundheitsministerium gemeldet. Diese Zahlen werden verglichen mit den Angaben, die die Einrichtungen gemäß Infektionsschutzgesetz bis 15. März melden müssen. „Wenn es zu großen Abweichungen kommt zwischen bisher gemeldeten Daten und den neuen Daten, werden wir genauer hinschauen“, sagt Stöcken.

Novavax-Impfstoff für Personal in Gesundheitsberufen priorisiert

Einen weiteres Mittel, um bisher ungeimpftes Personal in Pflegeberufen zu halten, soll laut Stöcken eine Priorisierung beim neuen, proteinbasierten Impfstoff von Novavax sein. „Wer aus der Pflegebranche kommt und auf diesen Impfstoff gewartet hat, soll ihn so schnell wie möglich bekommen.“

Laut Dennis Kramkowski, ärztlicher Leiter des Kieler Impfzentrums, steht zumindest Stand jetzt genügend Novavax-Impfstoff zur Verfügung, damit keine Priorisierung nötig ist. „Uns wurde mitgeteilt, dass wir mehr Novavax-Impfstoff bekommen als bisher erwartet. Es sollte genug für alle Interessierte sein.“ Allerdings könne sich die Lage täglich ändern, so Kramkowski. Noch steht auch nicht fest, ab wann Novavax im Impfzentrum zur Verfügung steht und wie viele Dosen ausgeliefert werden.

„Wir rechnen damit, dass der Impfstoff in der achten oder neunten Kalenderwoche kommt“, berichtet der organisatorische Leiter des Impfzentrums, Björn Schröder. Sobald Novavax Ende Februar oder Anfang März eintreffe, sei das Impfzentrum vorbereitet. Es sollen spezielle Termine für die Impfungen mit Novavax freigehalten werden, auch das Personal sei bereits eingewiesen worden, was bei der Verabreichung des sogenannten Todimpfstoffes zu beachten ist.