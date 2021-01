Alten- und Pflegeheime gelten als ein Corona-Infektionsschwerpunkt in Kiel. Wie nun bekannt wurde, gab es um Weihnachten einen Corona-Ausbruch im Lotti-Huber-Haus. Erstaunlich ist, dass das Seniorenheim die erste Einrichtung in Kiel war, in der Bewohner gegen Corona geimpft worden sind.