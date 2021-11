Kiel

Das Kieler Impfzentrum kehrt zurück. Wie Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken mitteilte, sollen im Dezember am ehemaligen Standort am Schwedenkai wieder Impfungen möglich sein. Dies ist das Ergebnis eines gemeinsamen Treffens von Land und Kommunen. Ein genaues Datum zur Wiedereröffnung steht noch nicht fest, ebenso wie die Öffnungszeiten. Klar ist allerdings, dass in dem Zentrum sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch die Impfauffrischungen verabreicht werden.

„Wir brauchen die Impfzentren“, so Stöcken. „Impfen ist immer noch die beste Maßnahme, um die Pandemie zu bekämpfen“, sagt der Gesundheitsdezernent, der von einer „Pandemie der Ungeimpften“ spricht – auch in Kiel. In der Landeshauptstadt verschärft sich die Corona-Lage mehr und mehr. Mit 86 Neuinfektionen hat die Stadt am Mittwoch einen neuen Höchststand vermeldet. Der Inzidenzwert ist deutlich gestiegen und liegt bei 114,4. Die meisten Neuinfektionen sind bei Ungeimpften zu verzeichnen. Laut Stöcken sind aktuell besonders häufig Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren betroffen. Unter den 86 Neuinfektionen sind 17 Schülerinnen und Schüler.

Stöcken: „Ältere müssen die Jungen schützen“

Von einem Ausbruchsgeschehen an Schulen will der Gesundheitsdezernent jedoch nicht sprechen. „Die Infektionen verteilen sich auf die Schulen. Die Kinder stecken sich zu Hause an und tragen das Virus dann in die Schulen.“ Da die Kinder sich zum Teil noch nicht impfen lassen dürfen oder noch keinen vollen Impfschutz haben, appelliert Stöcken an die Erwachsenen, sich impfen zu lassen. „Zu Beginn der Pandemie haben die Jungen die Älteren geschützt. Jetzt muss es andersrum sein. Jetzt geht es darum, den Kindern ihr normales Leben zurückzugeben.“

Immerhin müssen aus der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen trotz der hohen Zahlen keine Infizierten in den Krankenhäusern behandelt werden. Aktuell sind die Kieler Kliniken noch nicht an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Am Montag wurden vier Patienten im Städtischen Krankenhaus behandelt und sieben im Uniklinikum. Stöcken warnt vor einer steigenden Zahl von Einweisungen, die den Krankenhaus-Alltag beeinträchtigen. „Wir müssen sicherstellen, dass normale Behandlungen möglich bleiben und keine Eingriffe verschoben werden müssen.“

Sollten die Infektionszahlen weiter steigen und verschärfte Maßnahmen nötig werden, plädiert Stöcken für 2G-Regeln insbesondere in Innenräumen. An einen kompletten Lockdown glaubt er nicht und lehnt diesen auch ab. „Die Geimpften dürfen nicht in Haftung der Ungeimpften genommen werden.“