Am Sonnabend ist die Feuerwehr Kiel gleich zu zwei Einsätzen ausgerückt, um Gänse zu retten: Auf dem Dach des Neuen Rathauses machte am Vormittag ein hilfloses Küken auf sich aufmerksam. Nach einem Zweikampf zwischen Schwan und Gänsemutter mussten die Retter am Nachmittag auch zur Hörn.