Kiel

Am Sonnabend, 3. April, gegen 10.30 Uhr, meldete sich eine Spaziergängerin auf der Einsatzleitstelle und teilte mit, dass sie in der Straße Radewisch fünf Wurststücke gefunden hatte, die mit Rasierklingen bestückt waren. Eine Streifenwagenbesatzung sammelte die Köder ein.

In Neumühlen-Dietrichsdorf: 30 Köder zwischen Hermannstraße und Elbenkamp

Am Freitagvormittag, 9. April, erschien eine Spaziergängerin auf der Polizeistation in Dietrichsdorf und überreichte einen Köder, in dem sich mehrere Nägel befanden. Die Zeugin erklärte, dass sie am Abend zuvor etwa 30 solcher Köder in der Hermannstraße und dem Elbenkamp gefunden und eingesammelt hatte. Auch hier wurde eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz gefertigt.

Die Polizei Kiel warnt insbesondere Hundebesitzer vor den Ködern und bittet Zeugen, die in den genannten Bereichen auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeistation Dietrichsdorf unter der Telefonnummer 0431-1601452 oder der Polizeistation Wellsee unter der Telefonnummer 0431-1601480 in Verbindung zu setzen.

Hinweise darauf, dass Tiere bereits solche Köder gefressen haben, gab es bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht.