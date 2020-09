Der einjährige Lukas hat seit Juni einen Krippenplatz in der Kita Ernestine in Kiel-Gaarden, die Betreuung klappt gut, freuen sich die Eltern Annett und Olaf Godow. Doch ein Problem gibt es: Der Kita-Gebührenbescheid ist noch nicht bei ihnen eingetroffen. Damit sind sie in Kiel nicht allein.