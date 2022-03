In Kiel sind 100 Plätze frei – Dramatischer Appell an russische Partner

Kiel

Die Ankunft von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Kiel hält an. Aber der Druck ist noch nicht so groß wie in Hauptankunftsorten Berlin und Hamburg. Am Montag wurden in Kiel nach Auskunft der Stadtverwaltung 50 Flüchtlinge neu registriert. 100 der zunächst geschaffenen 300 Plätze in den Unterkünften Arkonastraße (Wik) und Schusterkrug (Holtenau) seien noch frei. Weitere Plätze würden in dieser Woche geschaffen.

Europa erlebt „die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg“. Das schreibt der Kieler Stadtpräsident Hans-Werner Tovar in zwei gleichlautenden Briefen an die Verwaltungsleitungen in Kiels russischen Partnerstädten Kaliningrad und Sovetsk. Beide Städte liegen in der russischen Exklave Kaliningrad, dem einstigen Ostpreußen, an der Ostsee zwischen Polen und Litauen. Kaliningrad hieß früher Königsberg, Sovetsk hieß Tilsit.

Tovar: Deutsch-russische Städtepartnerschaften sollen nicht aufgekündigt werden

Aufgrund einer Initiative aus der Kieler Ratsversammlung hat der Stadtpräsident sich an Kiels russische Partner gewandt. Der Rat will in seiner Sitzung am Donnerstag eine „Resolution für Frieden und Freiheit“ verabschieden. Darin heißt es: „Wir rufen unsere russischen Partnerstädte Sovetsk und Kaliningrad auf, sich für Frieden, Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine einzusetzen!“ Tovar schreibt zudem im Sinne eines Appells des Deutschen Städtetages, deutsch-russische Städtepartnerschaften jetzt nicht vollends aufzukündigen.

„Mit Entsetzen und großer Besorgnis“ verfolgten die Menschen in Kiel die aktuelle Lage in der Ukraine, schreibt Tovar. Der „militärische Konflikt“ habe auf beiden Seiten zahlreiche Menschenleben gefordert und unermessliches Leid über die ukrainische Zivilbevölkerung gebracht. Tovar bittet die Adressaten, „alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, damit die Kämpfe beendet und Verträge, die zur Sicherung des Friedens in der Welt geschlossen wurden, wieder geachtet werden“. Auch um „differenzierte Informationen über die Hintergründe“ bittet der Stadtpräsident.

Tovar betont, dass Kritik sich vor allem an politisch und militärisch Verantwortliche in Russland richte „und nicht an Menschen, die für Demokratie, Menschenrechte und einen friedlichen Zusammenhalt der Länder eintreten“. Die 30-jährigen Partnerschaften seien „nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs alles andere als selbstverständlich“ und hätten bewiesen, „dass Völkerverständigung und Frieden das höchste Gut auf der Welt sind“.

Der Stadtpräsident schließt mit der Hoffnung, „den Kontakt zwischen unseren Städten auch in dieser schwierigen Zeit aufrechtzuerhalten und unsere Zusammenarbeit in einer friedlichen Zeit wieder fortzusetzen.“