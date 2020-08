Augenzeugin: "Das war dramatisch"

Mit einer Gedenkfeier im Rathaus hat die Stadt Kiel am Dienstag an ihre Auszubildende erinnert, die am Montag bei einem geplanten Fototermin von einem Fahnenmast auf dem Rathausplatz erschlagen worden war. Der Mast war umgeknickt, weil ein Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren dagegen fuhr.