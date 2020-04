Konzerte im Garten bringen Abwechslung

Kiel

Während die fünf Musiker am Donnerstagvormittag, 23. April, aus dem extra für sie gemieteten Reisebus steigen, sitzt ihr Publikum bereits in einem weiten Halbkreis im Garten des Seniorenheims Andreas-Gayk-Haus der Stiftung Kieler Stadtkloster. Rund 40 Bewohner sind gekommen.

Die Einrichtungsleitung, Bianca Morawetz, ist sehr froh über die Gelegenheit, das Open-Air-Konzert im Garten zu haben. "Es bringt den Bewohnern Abwechslung in dieser schwierigen Situation. Musik verschönert immer das Leben." Eigentlich sei in dem Heim immer viel los. "Jetzt sind die Bewohner in ihrer Selbstbestimmung sehr eingeschränkt."

Edith Genz freut sich auf die Musik. Ansonsten müsse man sich aktuell etwas suchen, um beschäftigt zu sein. "Das liegt an jedem selbst." Sie etwa kümmere sich um die Heimzeitung, erzählt die 87-Jährige.

Gut gelaunte Musiker bringen den Senioren in Kiel Spaß

Etwas Ablenkung bringt auch das fünfköpfige Ensemble bestehend aus Belén Sánchez Pérez und Daniel Arias, Jesus Miguel Colmenarez Vasquez, Alexander Vergara und Juan Carlos Guerrero mit ruhigen Klängen und schnellen Stücken. Die Musiker spielen nicht nur Cello, Gitarre, Oboe und Klarinette, sie singen und tanzen dazu. Ihnen ist die Freude an der Musik ins Gesicht geschrieben. Immer wieder klatscht das Publikum begeistert mit. Am Ende des halbstündigen Konzerts gibt es von allen Seiten Applaus für die Künstler.

"Die Musiker sind sehr gut ausgebildet", sagt Tamara Petersen hinterher. Sie selbst sei Klassik-Fan, gehe gern in die Oper und zu Konzerten, erzählt die 94-Jährige. Das Open-Air-Konzert sei eine schöne Abwechslung. Auch Ferdinand Heimbeck ist begeistert. "Das war sehr gut, völlig entspannt und locker." Der 79-Jährige lobt die Musiker persönlich: "Das war ein Genuss, kommen Sie bald wieder."

Nicht nur den Senioren, auch den Künstlern bringt der ungewöhnliche Termin Freude. "Ich finde das schön", sagt Belén Sánchez Pérez, die schon mehrfach "Live Music Now"-Konzerte gegeben hat. "Normalerweise können wir dem Publikum nah sein, das geht jetzt nicht."

Die Musiker sind zudem froh über die Auftrittsgelegenheit. Pro Konzert erhalten sie als Gage eine Stipendienzahlung. "Für viele Künstler ist es aktuell schwierig", berichtet Alexander Vergara. Die fünf kommen aus Spanien und Südamerika und studieren an der Musikhochschule Lübeck.

Stadtwerke Kiel unterstützen "Live Music Now" seit 2018

Das Musikprojekt "Live Music Now" unterstützen die Stadtwerke Kiel seit 2018. Sie arbeiten mit dem Verein Live Music Now Lübeck zusammen, um eintrittsfreie Konzerte für Menschen anzubieten, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht in Konzerte gehen können.

Musiker, ausgewählt von Professoren der Lübecker Musikhochschule, treten in Kieler Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Altenheimen und anderen sozialen Einrichtungen auf, um dorthin die Freude und Energie der Musik zu bringen. 2019 gab es 40 Konzerte.

„Aufgrund der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen sind die Auftritte in der bisherigen Form leider nicht möglich. Mit den Garten-, Treppenhaus- und Innenhof-Konzerten fanden die Künstler jetzt eine Möglichkeit aufzutreten“, erläutert Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel AG. Neben dem Andreas-Gayk-Haus spielen die Musiker am Donnerstag in zwei weiteren Einrichtungen der Stiftung Kieler Stadtkloster sowie in einer der Arbeiterwohlfahrt.

Soziale Einrichtungen, die Interesse an einem kostenlosen Konzert des Projektes "Live Music Now" haben, können sich per E-Mail unter presse@stadtwerke-kiel.de bei den Stadtwerken Kiel melden.

