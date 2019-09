Am Wochenende brodelt die Hörn: Knapp 3000 Paddler werden bei den 14. Kieler Drachenboottagen erwartet. 59 Schul-Cup-Teams starten am Eröffnungstag. Am Sonnabend gehen sogar 87 Fun-Cup-Teams an den Start. Auch Ulf Kämpfer und Daniel Günther geben Gas.