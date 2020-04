In den Ämtern kann es länger dauern

Kiel

Gut zwei Wochen, nachdem das Rathaus auf Notbetrieb umgeschaltet hat, häufen sich die Beschwerden über die Performance der Bürgerämter. Personaldezernent Christian Zierau kann das nicht verstehen: „Ich habe den Eindruck, dass das gut läuft.“

Corona-Krise in Kiel : So arbeitet die Kfz-Zulassung

Ziel von Kritik ist vor allem die Kfz-Zulassungsstelle. Bürger und Händler warten auf die Abmeldung verkaufter und die Anmeldung gekaufter Autos. Aber die Abfertigung an der Saarbrückenstraße ist auf zwingende Fälle zurückgefahren. Die Behörde zeigt Galgenhumor: An der Glasscheibe am Empfang hängt ein Kfz-Kennzeichen mit der Nummer COVID-19.

Einfach hingehen genügt nicht. Termine für Kfz-Anmeldungen sind telefonisch oder per E-Mail zu vereinbaren. Dann gibt man an einem bestätigten Morgentermin seine Unterlagen ab und bekommt am nächsten Tag die An- oder Abmeldung zurück.

Wer nicht nachweisen kann, das Auto zum Beispiel für den Weg zur Arbeit oder beruflich jetzt dringend zu benötigen, muss warten. Zierau nennt ein Beispiel: Ein Mann beschwert sich, dass er ein gerade gekauftes Auto nicht anmelden kann. Aus den Unterlagen geht hervor, dass es sein Drittwagen ist. Zierau: „Tut mir leid, aber der Herr muss grad warten.“

Vorgezogen werden Menschen in systemrelevanten Berufen: Ärzte, Pfleger, Sanitäter, Lebensmittelverkäufer, Polizisten, Feuerwehrleute, Journalisten.

So arbeitet das Einwohnermeldeamt Kiel in der Corona-Krise

Ähnlich verhält es sich im Einwohnermeldeamt. Ein Pass, der erst im Oktober abläuft, wird jetzt nicht verlängert. Alle frühzeitig online gebuchten Termine bis einschließlich 19. April sind abgesagt. Nur dringende Fälle kommen dran. Auch hier gilt: telefonisch oder per E-Mail anmelden.

Stadtrat Zierau bittet um Verständnis, dass in der gegenwärtigen Lage „Leute auch mal warten müssen“. Der Dezernent hatte im Einwohnermeldeamt erst Ende 2019 freitags die Spontansprechstunde ohne Termin eingeführt. Die letzte lief am 13. März, dann musste das Rathaus dicht machen. „Da ist mir fast das Herz gebrochen“, sagt Zierau. Der erzielte Effekt, die langen Wartezeiten bei online-Sprechstunden aufzuholen, sei binnen zwei Wochen wieder verpufft.

Spontansprechstunden werden nach der Krise ausgeweitet

An dem Plan, die Spontansprechstunden auszuweiten, hält Zierau im Prinzip fest. Einziger Vorbehalt ist die ungewisse Dauer der Corona-Krise.

Der Plan: Nach den Sommerferien soll das Einwohnermeldeamt montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 7.30 bis 12 Uhr für Bürger ohne Vorab-Termin geöffnet sein. Feste Nachmittagstermine sollen dann nicht mehr online, sondern telefonisch vergeben werden. Die Außenstellen etwa in Mettenhof, Gaarden und Suchsdorf sollen ganztägig und nicht mehr nur halbtags geöffnet werden.

Das Konzept haben die Mitarbeitenden im Amt selbst entwickelt. Zierau: „Das wird das Format sein, mit dem wir das wuppen!“

500 Mitarbeiter der Stadt Kiel im Homeoffice

Der Personaldezernent schildert die Gesamtlage: Von den etwa 5000 Mitarbeitern in der Kernverwaltung arbeiten 500 jetzt von zu Hause aus. Sie sind mit städtischen iPads oder Laptops ausgestattet. Auf privaten Rechnern darf nicht gearbeitet werden, um die Daten der Bürger zu schützen.

Fürs Homeoffice ausgestattet sind vorsorglich auch die Verwaltungsspitze mit Oberbürgermeister und vier Stadträten sowie alle Amtsleiter. Die täglichen Krisensitzungen um 8.30 und um 13 Uhr finden als Videokonferenzen statt. Die Stadt hat gerade ein Konferenzsystem mit höchstmöglicher Datensicherheit eingekauft.

Für die Mitarbeiter ohne Publikumsverkehr im Rathaus sind rotierende Schichten eingeführt worden. Vorteil: Im Falle einer Corona-Infektion müssen nicht alle Kollegen als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Für den Schichtbetrieb ist der Arbeitszeitkorridor deutlich ausgeweitet worden: auf 6 bis 22 Uhr. Zierau: „Da wundert sich mancher Bürger, wenn eine E-Mail auch mal um kurz vor 22 Uhr noch beantwortet wird.“

