Hammer

Sie haben sich ordentlich Zeit gelassen, die kleinen Dexter-Rinder genauso wie die mächtigen Rothirsche. Doch in diesen Wochen meldet sich in den Kieler Tiergehegen gleich reihenweise Nachwuchs an. Auf den saftig grünen Weiden und in den lichten Waldabschnitten im Gehege Hammer lassen sich die Babys mit ihren Müttern wunderbar beobachten. Hier haben das Dam- und Rotwild ebenso Nachwuchs geboren wie die Mufflons und Heidschnucken.

Täglich kümmern sich die Tierpfleger bei ihren Touren durch die fünf Kieler Tiergehege darum, dass es Müttern und Babys gut geht. „Manchmal müssen wir bei schweren Geburten mithelfen, doch in den allermeisten Fällen schaffen es die Mütter allein“, erzählt Tierpfleger Ole Pöhls. Die kleinen, charakterstarken Dexter-Kühe brauchten schon mal tatkräftige Unterstützung. „In diesem Jahr ging alles glatt, eine Kuh brachte das bislang einzige Kalb vor drei Wochen zur Welt. Wir erwarten außerdem in den nächsten Tagen eine weitere Geburt bei der kleinsten Rinderrasse Europas.“

Besonders prächtig präsentierten sich die fünf Rotwild-Babys

Weil das Dam- und Rotwild die Neugeborenen einige Tage im hohen Gras im Unterholz versteckt, entdecken die Kollegen sie meist erst, wenn sie schon mit ihren Müttern im Gehege unterwegs sind. „Doch vorher haben wir immer so ein bestimmtes Gefühl, dass da jetzt etwas im Busch ist – und das im wörtlichen Sinne“, berichtet Pöhls, der sich über den verspäteten Babyboom in den Gehegen sichtlich freut.

Die mächtigen Rotwild-Hirsche zeigen keine Angst, wenn Tierpfleger Ole Pöhls mit gesunden Snacks ins Gehege steigt. Nur das Jungtier bleibt skeptisch. Quelle: Joachim Welding

Besonders prächtig präsentierten sich die fünf Rotwild-Babys, die im Schutz der mächtigen Hirsche mit deren Respekt einflößenden Geweihen durchs Revier trotten. Ohne Scheu verlassen sie den kleinen Wald und scheinen die warmen Sonnenstrahlen auf dem Weg hinüber zum Kuhlensee zu genießen – ebenso natürlich wie die gesunden Snacks, die die Tierpfleger heute spendieren. „Die Jungen sind schon drei bis sechs Wochen alt, während das Damwild etwas später dran ist: Die vier Babys sind erst vor gut 14 Tagen geboren worden“, berichtet Pöhls. „Jetzt rennen und springen sie voller Spielfreude durch das Gehege.“

In diesem Jahr sei ohnehin vieles anders, denn die Tiere haben sich mit dem Nachwuchs ordentlich Zeit gelassen. „Wir beobachten, dass die Geburten fast jedes Jahr etwas später einsetzen. Den genauen Grund kennen wir nicht. Und auch die kalten, nassen Monate April und Mai haben in diesem Frühjahr dazu beigetragen.“ Die Heidschnucken in Hammer hatten es etwas komfortabler als die Wildtiere: „Sie haben ihren Nachwuchs schon Ende April im Stall zur Welt gebracht: 14 Mütter haben 17 Lämmer geboren“, erzählt Ole Pöhls stolz.

Das sind die Kieler Tiergehege Die Landeshauptstadt Kiel unterhält seit über 40 Jahren insgesamt fünf Tiergehege, die vom Grünflächenamt betreut werden. Dabei ist der Kontakt der Besucherinnen und Besuchern zu den über 200 Tieren immer ein besonderes Erlebnis. Die grünen Oasenim Stadtgebiet bieten den Menschen Naherholung vor der Haustür und sind mit ihren parkähnlichen Landschaften, Knicks, weitläufigen Wiesen und Wäldern ganzjährig geöffnet. Rund 150.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr, darunter viele Kindergärten und Schulklassen bei Führungen. In den Gehegen leben überwiegend einheimische und eingebürgerte Wildtierarten. Der Eintritt in den Gehegenin Hammer, Hasseldieksdamm, Suchsdorf, Tannenberg und Uhlenkrog ist frei.

Besucher müssen ein bisschen Geduld mitbringen

Die genügsamen Heidschnucken, die zu den Nordischen Kurzschwanzschafen zählen, halten als „ökologische Rasenmäher“ die Weiden schön kurz. Denn sie naschen auch die Pflanzen, die die Mini-Rinder stehen lassen, etwa Brennnesseln und Sauerampfer. „Damit ergänzen sie sich hervorragend mit unserer Dexter-Herde. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit kommen Schafe und Rinder gut miteinander aus“, weiß der erfahrene Tierpfleger. Hier haben sie zusammen mit den geselligen, aber durchaus selbstbewussten Mini-Rindern selbst im Winterhalbjahr auf einer dreieinhalb Hektar großen Fläche genügend zu fressen.

Ein bisschen mehr Geduld müssen die Besucher aufbringen, wenn sie einen Blick auf die „Familienzusammenstellung“ bei den Mufflons werfen wollen: Die Wildschafe mit den dicken, markant geschwungenen Hörnern haben im Gehege Hammer vor vier Wochen fünfmal Nachwuchs zur Welt gebracht. Jetzt streifen die Babys eng an ihre Mütter gedrückt über die hügeligen Wiesen zwischen Ihlkatenweg und Ihlseeweg umher.

Dieses Damwild-Baby im Tiergehege Kiel-Hammer kam erst vor gut 14 Tagen zur Welt. Nun flitzt es übermütig zwischen den Bäumen hindurch. Quelle: Joachim Welding

Richtig schwergewichtigen Nachwuchs können Familien bei ihrem Spaziergang durch das Gehege Hasseldieksdamm entdecken, berichtet der Tierpfleger: „Unsere Bisonherde hat vor einigen Wochen Zuwachs von drei Kälbern bekommen. Damit ist sie voll im Plan.“ Ganz im Gegensatz dazu halten sich die Wisent-Kühe etwas zurück, sie haben erst ein Junges zur Welt gebracht. Ein „ferkeliges Vergnügen“ steht den Besucherinnen und Besuchern im Gehege Tannenberg ab August noch bevor: Dann erwarten die Tierpfleger reichlich Frischling-Nachwuchs bei den Wildschweinen.