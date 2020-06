Kiel

In den meisten Hallen können die Vereine in den Sommerferien zu ihren regulären Zeiten trainieren. Eigentlich sind die Sportstätten in der Urlaubszeit geschlossen, da dann Grundreinigungsarbeiten stattfinden. Diese hat die städtische Immobilienwirtschaft in diesem Jahr laut dem Amt für Sportförderung vorgezogen, sodass die Hallen nun in den kommenden Wochen genutzt werden können.

Lediglich sechs der 96 Sportstätten stehen nicht zur Verfügung: die Sporthalle an der Toni-Jensen-Schule, die Sporthalle Gutenbergschule, die Halle I am Schulzentrum Elmschenhagen, der Ravensberg am RBZ Wirtschaft sowie die beiden Hallen der Muhliusschule. In diesen Hallen müssen laut Sportamt Sanierungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden.

In diesen Sporthallen in Kiel kann trainiert werden:

• Andreas-Gayk-Schule

• Brest-Halle

• BS am Schützenpark I

• BS am Schützenpark II

• BS Schule am Königsweg

• BZ Elmschenhagen II

• BZ Elmschenhagen III

• BZ Elmschenhagen IV

• BZ Elmschenhagen V

• BZ Mettenhof I

• BZ Mettenhof II

• BZ Mettenhof III

• BZ Mettenhof IV

• Coventry-Halle

• Ein-teilige Hallen:

• Ellerbeker Schulen

• Ernst-Barlach-Gymnasium

• Friedrich-Junge-Schulen I

• Friedrich-Junge-Schulen II

• Fritz-Reuter-Schule

• Gdynia-Halle (HGG) I

• G-Hauptmann-Schulen

• Goetheschulen I

• Goetheschulen II

• Gorch-Fock-Schulen

• Grundschule Russee I

• Grundschule Russee II

• Grundschule Suchsdorf I

• Grundschule Suchsdorf II

• Grundschule Wellsee

• GuHSchule Holtenau I

• GuHSchule Holtenau II

• Gymnasium Wellingdorf I

• Gymnasium Wellingdorf II

• Hans-Geiger-Gymnasium II

• Hardenbergschule I

• Hardenbergschule II

• H-C-Andersen-Schule

• Hebbelschule I

• Hebbelschule II

• Hein-Dahlinger-Halle

• Helmut-Wriedt-Halle I

• Helmut-Wriedt-Halle II

• Hermann-Löns-Schule

• Holstein-Halle I

• Holstein-Halle II

• Humboldt-Schule

• H-v-Stephan-Schule

• IGS Friedrichsort I

• IGS Friedrichsort II

• IGS Friedrichsort III

• Jahnschule

• Johanna-Mestorf-Schule

• Käthe-Kollwitz-Schule I

• Käthe-Kollwitz-Schule II

• Kieler Gelehrtenschule II

• Klaus-Groth-Schule

• Lessinghalle

• Matthias-Claudius-Schulen

• Max-Planck-Schule

• Max-Tau-Schule

• Realschule Pries

• Reventlouschule

• Ricarda-Huch-Schule I

• Ricarda-Huch-Schule II

• Rudi-Gauch-Halle

• Sch. A. Heidenb. Teich

• Schule am Heidenberger Teich I

• Schule am Rondeel I

• Schule am Rondeel II

• Schule am Sonderb. Platz

• Schulen am Göteborgring

• Schulen an der Iltisstraße I

• Schulen an der Iltisstraße II

• Sporthalle am Radsredder

• Sporthalle am Radsredder II

• Sporthalle am Schusterkrug

• Sporthalle Ricarda-Huch-Schule

• Sporthalle Schilksee

• St. Andrews-Halle ( KGS) I

• Stralsund-Halle

• Tallinn-Halle

• Theodor-Heuss-Schule

• Theodor-Storm-Schulen I

• Theodor-Storm-Schulen II

• Turnhalle Diedrichstraße

• Turnhalle Kaiserstraße

• Turnhalle Probsteier Platz

• Turnhalle Waisenhofstraße

• Uwe-Jens-Lornsen-Schule

• Vaasa-Halle

