Seit Jahren sorgt dieses Rezept auf der Einkaufsmeile Holtenauer Straße verlässlich für Betrieb und hat sich zudem als Rahmen für zusätzliche Inhalte bewährt: Wenn die Spätschicht mit dem Untertitel „trifft Wissenschaft“ Flaneure und Forscher Kieler Hochschulen zusammenbringt, verwandeln sich die Läden auf charmante Weise in Hörsäle, und das Shoppen wird zur Nebensache.

„Wir finden, dass die besonderen Spätschichten den Charakter unserer Straße ideal repräsentieren“, sagt Silke Aumann, Vorstandsmitglied im Verein „Die Holtenauer“, der am Freitag ab 18 Uhr eine neue Sonderausgabe des Einkaufsevents präsentiert. Diese trägt den Beinamen „trifft Kultur“ und wartet mit mehr als 40 Künstlern auf, die in und vor den Geschäften mehr als 60 Programmpunkte präsentieren.

Idee für "Spätschicht trifft Kultur" gibt es schon länger

„Die Idee zu einem solchen Format gab es schon lange, aber jetzt war die Zeit reif dafür“, sagt Aumann. Christoph Peters spendiert zu diesen Worten sein typisch distinguiertes Nicken. Das Multitalent, im Norden besser als „Butler Ernst-Alfred“ bekannt, zählt zu den Organisatoren der Plöner Kulturnacht und hat seine Kompetenz nun auch bei der Gestaltung der Kultur-Spätschicht eingebracht. „Neben dem Niveau der Künstler spielt der richtige Mix für eine solche Veranstaltung eine zentrale Rolle“, urteilt Peters, der einen Teil der am Freitag auftretenden Protagonisten zusammengestellt hat. „Worüber wir uns zusätzlich ganz besonders freuen, ist die Eigeninitiative vieler Mitglieder, die weitere Akteure engagiert haben“, betont Simone Delz von Jojo Mode, die neben Aumann und Andrea Hake zu den Hauptorganisatorinnen der Premiere zählt.

Das Programm, das die Bummler erwartet, ist ebenso vielfältig, wie es die Locations sind, zu denen beispielsweise das DEVK-Büro in der Holtenauer Straße 8 zählt, in dem die Autorin Martine Lestrat aus ihrem Buch „Bonjour Deutschland!“ liest. Auch die Kieler Volksbank öffnet ihre Tore und bietet dem Verein „Tanzen in Kiel“ ein Forum für die Präsentation von Kidsdance, Bollywood und Reggaetonfusion. Bei Marxen/Wein wird Susanne Kollmann von der Muthesius Kunsthochschule unter dem Motto „Mein Leibgericht“ eine kulinarische Performance umsetzen. Und die Liedermacher Svennä & Morales spielen in einem Doppeldecker-Bus, der am Freitag auf dem Markant-Parkplatz steht. Nördlichster Austragungsort der Spätschicht ist das Galeriecafé 160 neben dem Metro-Kino, in dem die Märchenerzählerin Inge Berger zu erleben ist. Zwischen diesen Eckpunkten sorgen außerdem ein großes Musikprogramm, Walking Acts, Clowns und Comedians dafür, dass die Holtenauer in der Kulturnacht auf ganzer Linie belebt ist.

Mehrere Termine für die Spätschicht-Programmpunkte

„In Anlehnung an das Konzept der Wissenschafts-Spätschicht gibt es für fast alle Programmpunkte mehrere Termine. Zugunsten der Vielfalt sind die Aufführungen überdies zeitlich kompakt gehalten“, erklärt Andrea Hake. So kann der Besucher der Spätschicht seine Route in aller Ruhe planen, ohne Angst haben zu müssen, etwas zu verpassen. Während die Künstler zum Teil bis um 23 Uhr in der Holtenauer aktiv sind, schließen die Einzelhändler ihre Türen wie zu den regulären Spätschichten bereits um 22 Uhr. Wird die Kulturnacht gut angenommen, soll sie in Zukunft jährlich stattfinden.

Das Programm liegt in den Geschäften der Holtenauer aus und steht hier zum Download bereit.

