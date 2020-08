Kiel

"Ich erhoffe mir eine breite Unterstützung für das Thema", sagt Baudezernentin Doris Grondke – auch wenn sie weiß, dass gerade die Autosperrung heiß diskutiert werden wird, vor allem von Anwohnern. "Die Stimmen der Beeinträchtigten wollen wir gerne hören." Die Position der Verwaltung macht sie aber klar: "Mit der Maßnahme ,Sperrung für Autos’ könnten wir ein Statement setzen, wie sich eine Landeshauptstadt im Bezug auf moderne Mobilität aufstellen will."

"Kiel ans Wasser: Kiellinie und Düsternbrooker Fördehang" ist der Flyer überschrieben, der am Dienstag an die Anwohner bis in die benachbarte Lindenallee verteilt wurde und der sich auch an die Vertreter der Kommunalpolitik von Ortsbeiräten bis Ratsfraktionen richtet. Titelfoto: ein Schnappschuss aus dem vergangenen September, Spaziergänger, Kieler in Liegestühlen und mit Fahrrädern an der Kiellinie.

Stadt will Anwohner informieren

Am 10. September will die Stadt im Schwedenkai informieren, wie der Planungsstand für die Kiellinie ist. Dabei sollen Zwischenergebnisse vorgestellt werden, also auch die angekündigten Verkehrszählungen aus dem September 2019. In diesem Zeitraum war die Kiellinie bereits autofrei.

Neben begeisterten Nutzern – vor allem mit dem Rad, zu Fuß oder spielend – gab es damals aber auch lautstarke Kritik von Autofahrern und Anwohnern der umliegenden Straßen Lindenallee und Feldstraße: Die gaben an, den Ausweichverkehr massiv zu spüren. Ähnliches wiederholte sich, als an den Feiertagswochenenden im Frühjahr 2020 kurzerhand ein CDU-Vorschlag umgesetzt wurde, die nördliche Kiellinie zugunsten der Corona-Abstände für Autos zu sperren.

"Es wäre schön, wenn die Kommunalpolitik das Thema mit breiter Brust trägt", hofft Grondke. Dass die Autobefreiung brisant ist, weiß auch die Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD). Der gab sich "selbst gespannt", als er im vergangenen Jahr den "Erlebnisraum Kiellinie" vor der Sperrung für eine Baustelle und die Digitale Woche vorstellte. Er betonte, auch seine Überlegung sei, die Kiellinie dauerhaft autofrei zu machen. Und er ahnte: "Das wird vielleicht kontrovers werden."

Auch mehr Badekapazitäten angedacht

Kontrovers dürfte entsprechend das Konzept diskutiert werden, das auf dem Zwischenbericht aufbaut. Den ließ die Stadt von Fachbüros aus Potsdam und Berlin erarbeiten. Als Geschäftliche Mitteilung ist dieser bereits an die Kommunalpolitik weitergegeben und soll auch online für alle Bürger veröffentlicht werden.

Auf der Grundlage formulierte die Verwaltung bereits einen Antrag, den sie nach den nun anstehenden Diskussionen mit Bürgern und Kommunalpolitik gegebenenfalls noch anpassen will. "Wir haben uns da schon positioniert", sagt Grondke. "Auf der Grundlage könnte man weiterarbeiten."

" Kiellinie: Grün, Blau, Leben" ist das Leitbild. Das Konzept befasst sich mit drei Bereichen: Reventlouwiese und -brücke sowie Landeshausufer, Berthold-Beitz-Ufer und Kiellinie Nord. Die Ansätze zusammengefasst: Die Reventlouwiese soll als Erholungs- und Sportfläche sowie die Reventloubrücke als Verkehrsknotenpunkt aufgewertet, das Landeshausufer dagegen repräsentativer gestaltet werden. Gastronomie soll erstarken. Berthold-Beitz-Ufer und Bellevue-Brücke werden gemeinsam entwickelt. Die nördliche Kiellinie wird zwischen Seebar und Marine autofrei. Und: Die Bade- und Wassersportkapazitäten sollen generell erhöht werden.

