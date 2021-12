Von Martin Geist

Böse Falle für Sehbehinderte: Philip Pieper, Mario Duletzki, Jürgen Trinkus und Petra Drodofsky (von links) hängten am Kieler Hauptbahnhof gelbe Karten an gedankenlos abgestellte E-Scooter. In diesem Fall blockieren gleich drei Fahrzeuge die Treppen. Sehbehinderte gelbe Karten. Quelle: Martin Geist