Etwa 100 Menschen protestierten am Sonnabend an der Kiellinie gegen die dauerhafte Sperrung der nördlichen Kiellinie für den Kfz-Verkehr. Dazu aufgerufen hatte eine jüngst gegründete Initiative von Anwohnern, die befürchten, dass der Verkehrsstrom dann in in ihre Wohngebiete in Kiel drängt.