Ein paar Schritte vom Trubel der Kieler Olshausenstraße entfernt, beginnt ein Paradies. Auf einer Weidefläche grasen Pferde. Aus dem Stall ist Wiehern zu hören. Ein Feldhase hoppelt über den Weg. Es riecht nach Pferdestall und Landleben. Drei Hektar umfasst das Gelände des Kieler Renn- und Reitervereins (KRRV). Vor 120 Jahren wurde der Verein als Eliteclub der Herrenreiter gegründet. Seitdem hat sich viel verändert. Vor allem Inklusion spielt inzwischen eine große Rolle.

Pächter Armin Kins kommt gerade mit seinem Trecker vorbei. Auf dem Springplatz muss der 66-jährige Pferdewirtschaftsmeister ein paar Latten am Zaun reparieren. Es ist mitten am Vormittag, der Betrieb noch ruhig. Im Stall versorgt die Auszubildende Lena Weber gerade die rund 50 Pferde. Auch ihr Pferd „Lotte“ - eine Dänische Warmblutstute – hat hier eine Box. „Ich bin mit Pferden aufgewachsen“, erzählt die 23-Jährige. „Beruflich wollte ich immer etwas mit Tieren machen. Aber einen Ausbildungsbetrieb zu finden, war das Schwerste.“ Lena Weber ist sehbehindert.

Stallarbeit trotz Sehbehinderung

Als sie anfangs mit der Schubkarre durch die Stallgasse ging, eckte Lena Weber buchstäblich überall an. Standen Aufgaben an der Stalltafel, konnte sie die Schrift nicht lesen. Wenn ein Pferd im Galopp auf sie zugerast kam, war es schwer für sie, das zu erkennen. Ein bisschen langsamer als andere sei sie auch. „Ich stelle mich halt manchmal etwas dusselig an“, sagt sie trocken. Für das Pächterpaar Kins ist das kein Problem.

Nachdem Lena ein Praktikum beim Kieler Renn- und Reiterverein absolviert hatte, war sie erst Auszubildende, nun ist sie Angestellte. Eine Teilzeitstelle: von montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Rund 30 Prozent des Gehalts zahlt das Integrationsamt des Landes.

„Würde man rein wirtschaftlich schauen, gibt es bestimmt bessere Lösungen“, sagt Wibke Kins (46), die dazugekommen ist. Aber auf „ihre“ Lena möchte sie so schnell nicht mehr verzichten. „Als mein Mann und ich vor Ostern Corona hatten, war Lena eine Woche lang hier die Hauptverantwortliche. Sie hat einen tollen Job gemacht.“

Als Lena Weber noch intensiv nach einer Ausbildungsstelle suchte, hätte sie sich mehr Unterstützung vom Arbeitsamt gewünscht. „Alle sehen leider immer erst meine Behinderung und denken, dass man damit scheitert.“ Die Pferde im Reiterverein seien nun ihre zweite Familie. „Sie geben mir den Rückhalt, den ich sonst nicht habe.“

Wie die fertige „Fachpraktikantin in der Pferdewirtschaft“ ihre Zukunft sieht? „Corona und der Krieg in der Ukraine haben mir gezeigt, dass nichts planbar ist“, sagt sie. Am liebsten würde sie natürlich beim Reitverein bleiben.

Ein Besucher sagte ganz verwundert: „Ihr macht ja Inklusion“

Lena Weber ist nicht die einzige mit einer Beeinträchtigung, die beim KRRV ein- und ausgeht. Gerade ist eine Praktikantin mit einer Lernschwäche hier, die überlegt, eine Ausbildung zu beginnen. Dazu kommen viele Reiterinnen und Reiter mit Einschränkungen. „Die reiten bei uns ganz normal im Unterricht mit“, sagt Wibke Kins. „Irgendwann sagte mal jemand: Ihr macht ja Inklusion.“

Gutherren und preußische Offiziere gründeten vor 120 Jahren den Reitverein Die wichtigsten Männer der Stadt waren hier Mitglied: preußische Offiziere, Gutsbesitzer, Universitätsprofessoren, Kaufleute und Unternehmer. Sie alle traten dem am 7. April 1902 gegründeten Kieler Reiterverein bei, der später in Kieler Renn- und Reiterverein (KRRV) umbenannt wurde. Die Strukturen waren konservativ preußisch geprägt, die Herren unter sich: Unter den 500 Vereinsmitgliedern des Jahres 1910 waren nur zwölf Frauen – allesamt Ehefrauen und Verwandte von Mitgliedern. Der Sitz des Vereins befand sich über die Jahre an verschiedenen Orten der Stadt. Erst 1959 wurde die Reitanlage auf dem Nordmarksportfeld gebaut. Das Gelände wurde von der Stadt als Erbbaugrundstück zur Verfügung gestellt. Heute ist der KRRV fast ein reiner Frauen- und Mädchenverein mit einer großen Jugendabteilung. Der Kieler Renn- und Reiterverein ist der einzige Verein im Kieler Reiterbund, der noch ehrenamtlich eine eigene Anlage bewirtschaftet. Mehr Info unter www.krrv.de

Erst da wurden den Reitlehrern Wibke und Armin Kins bewusst, dass eine Beteiligung von Menschen mit Einschränkung in unserer Gesellschaft eben nicht normal ist. Bei Familie Kins schon. „Man muss die Sache nicht groß anders angehen“, sagt die vierfache Mutter. „Auch normale Reitschüler begreifen oft nicht sofort die Hufschlag-Figuren.“ Dann werde eben zu anderen Mitteln gegriffen. So werden etwa die Figuren vorher in den Sand gemalt oder zu Fuß abgegangen.

Pächterin Wibke Kins ist Headcoach bei den Special Olympics

Engagiert ist Wibke Kins auch als Headcoach bei den Special Olympics – der weltweit größten Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. So holte Vereinsmitglied Sophie Niemann 2016 bei den Worldgames in Los Angeles mehrere Medaillen, genauso wie Inka Thun 2019 in Abu Dhabi. Ende Juni wird Wibke Kins mit einer Gruppe aus vier Reitern des Vereins zu den Bundesspielen nach Berlin fahren.

„Die Gemeinschaft hier ist einfach toll“, sagt Benita Thede, die an diesem Vormittag auch auf dem Hof ist. Mit 21 Jahren ist sie die jüngste Vorsitzende in der 120-jährigen Geschichte des Vereins. Als die Heiligenhafenerin einen Jura-Studienplatz in Kiel ergatterte, hatte sie zuerst einen Platz für ihre Ponystute „Sunny“ beim Kieler Renn- und Reiterverein bekommen. Erst später fand sie eine Wohnung in Kiel. „Solange kam ich bei meiner Oma und meinem Opa in Heikendorf unter“, erzählt sie.

Seit September 2020 ist eine 21-Jährige Vorsitzende beim KRRV

Eher durch Zufall sei sie zur Jahreshauptversammlung des Vereins gekommen und wurde dort prompt überredet, Schriftführerin zu werden. Das war im Mai 2019. Im September 2020 war der Vorsitz vakant – und Benita Thede sagte nicht Nein.

Zusammen mit Pächterin Wibke Kins führt sie an diesem Vormittag über das Gelände. Vorbei an zwei Reithallen, Stallkomplex, Führmaschine, Dressurplatz, Springplatz mit Geländeparcours, Longierplatz und Weidefläche. „Da hinten wohnen wir selbst mit unseren vier Kindern“, sagt Wibke Kins. Die Pferdewirtin zeigt auf ein weißes Häuschen in der Nähe der Olshausenstraße.

Die Zukunft bereitet den KRRV-Mitgliedern Sorgen

Auf einem Rasenstück lassen gerade Enno (85) und Katharina Willms (77) ihre beiden Pferde grasen. „Wenn wir können, kommen wir jeden Tag“, sagt Enno Willms, der lange Vorsitzender des Vereins war. Seit 51 Jahren reitet er hier. Die Zukunft bereitet ihm und den knapp 300 Vereinsmitgliedern Sorgen. „Unser Erbpachtvertrag ist Ende letzten Jahres ausgelaufen“, erzählt Benita Thede. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht.“ Die Stadt Kiel ist Besitzerin der Reitanlage und des Geländes. „Bisher ist noch keine Entscheidung gefallen.“

Doch die Furcht scheint unberechtigt. „Ziel der Stadt ist, dem Verein das Fortbestehen am aktuellen Standort zu ermöglichen und dem Verein die entsprechende Planungssicherheit zu geben“, sagt Nickels Erichsen vom Presseamt der Stadt auf Anfrage. Das klingt so, als könnten Menschen vom Kieler Renn- und Reiterverein aufatmen. Im kleinen Paradies inmitten der Stadt.