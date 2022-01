Kiel

Diese zwei Menschen beweisen: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es war August 2018, als sich die beiden Kieler Manuel Zube (heute 29) und Julius Werner (32) mit dem Rucksack auf nach Australien machten. Acht Wochen lang reisten sie quer durchs Outback, nach Melbourne und zur Gold Coast.

Das Buch trägt den Titel „Manni sucht das Weite“

Nichts Ungewöhnliches? Doch, denn Manuel hat das Down-Syndrom. Über die Reise der ungleichen Weltenbummler hat Julius Werner ein Buch geschrieben. „Manni sucht das Weite“ will Menschen mit und ohne Behinderung Mut machen, über Grenzen zu gehen. Das Vorwort verfasste TV-Moderatorin Sandra Maischberger.

Auch eine Rinderfarm in Gerogery besuchten die beiden Freunde Manni und Julius. Quelle: privat

Die Reise ist schon ein paar Jahre her, befreundet sind die beiden noch immer. Kennengelernt haben sich die Männer in einer Sportgruppe für Menschen mit Behinderung. Damals war Julius Werner noch in der Ausbildung zum Erzieher. Inzwischen arbeitet er als Einzelcoach. Manuel Zube lebt noch bei seinen Eltern im Haus. „Wir telefonieren zurzeit sehr viel“, sagt Julius Werner. „Aktionen wie Feiern gehen sind ja während der Pandemie schwierig.“

Arte drehte die fünfteilige Doku „Manuel Down Under“ über die Reise

Die Idee zur Reise ans andere Ende der Welt kam den beiden, als Julius Werner mit dem Rucksack nach Südostasien aufbrach. Manuel Zuber wollte unbedingt mit. Aber geht so eine Reise auch mit einem Menschen mit Behinderung? Die Australien-Idee war geboren. Spenden wurden gesammelt.

Als es endlich losging, war ein Arte-Filmteam dabei und dokumentierte die Reise. „Gerade kann man die Folgen wieder in der Mediathek sehen“, sagt Julius Werner. Die fünfteilige Doku „Manuel Down Under“ ist urkomisch, bewegend und informativ. Genauso wie das Buch.

Dass das Buch nun endlich fertig ist, lässt Julius Werner kräftig aufatmen. Ganz so leicht, wie er sich das Projekt vorgestellt hatte, war es nicht. Die Buchverlage, die Interesse gezeigt haben, hatten ihre eigenen Vorstellungen. „Ich wollte mich aber nicht verbiegen lassen“, sagt Julius Werner. Schließlich brachte er das Buch im Selbstverlag heraus, holte sich regionale Könner an die Seite. In Form von Lektor Olaf Krohn und Grafikdesignerin Wiebke Christophersen sowie der örtlichen Druckerei Hansadruck. „Mir war das Regionale ganz besonders wichtig.“

Ein unschlagbares Team genießt den Sonnenuntergang bei der Great Ocean Road. Dieses Foto schaffte es auch auf das Cover von "Manni sucht das Weite". Quelle: privat

Wichtig war ihm auch zu zeigen, dass Menschen mit Down-Syndrom eine Bereicherung für die Gesellschaft sind. „Manni ist glücklicher als so manche Menschen, die ich kenne“, sagt der Autor. „Er leidet nicht unter seiner Behinderung, sondern lebt damit.“

Das Buch „Manni sucht das Weite“ von Julius Werner ist im Buchhandel (16,95 Euro) erhältlich. ISBN 978-3-00-708336. Beiträge des Kieler Erziehers gibt es auch auf Instagram (julius_werner) und auf Youtube („Über Grenzen sehen“).