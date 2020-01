Es ist ein Kommen und Gehen in der Kieler Innenstadt. Mit der Parfümerie Schuback hat ein langjähriger Mieter die Holstenstraße verlassen. Neu hinzugekommen ist Decathlon. Und auch vom Burger-Brater "Hans im Glück" gibt es Neuigkeiten. Was sich sonst noch in der Innenstadt ändert, lesen Sie hier.